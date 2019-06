Oncologia: Pacientes continuam relatando drama

1 de 2

Pacientes oncológicos da Santa Casa de Rondonópolis continuam relatando dificuldades para dar prosseguimento ao tratamento depois da saída da empresa Nutec e sua substituição pela Oncohealth Brasil. Apesar da direção da unidade hospitalar anunciar a normalização dos serviços de quimioterapia e das cirurgias oncológicas, muitos pacientes relatam que sequer conseguem reagendar o reinício de seus procedimentos até o momento.

Um dos casos mais graves é o do operador de máquinas Aparecido Souza Santiago, de 46 anos, que há tempos vinha fazendo quimioterapia na Santa Casa, mas desde que a Nutec deixou de prestar seus serviços para o hospital não conseguiu mais prosseguir com o tratamento.

“Já fazem três semanas seguidas que estou indo lá e sempre me dizem para voltar na semana que vem. Eu já vinha fazendo a quimioterapia no tempo da Nutec e a última foi marcada para o dia 28 de maio, mas eu não fiz até hoje, porque a Nutec já tinha quebrado seu vínculo com a Santa Casa. Desde que veio essa outra empresa, só sabem me dizer para voltar na semana que vem. Até agora, não consegui sequer marcar a próxima quimioterapia. No próximo dia 14 completa um mês que fiz a última quimioterapia e estou precisando dela com urgência”, relatou à reportagem do A TRIBUNA.

Ele conta que, inicialmente, o câncer era no intestino grosso, mas a doença avançou e hoje se espalhou para o pulmão e rins, ameaçando se espalhar para outros órgãos. “Depois que parei de fazer a quimioterapia, um caroço que tenho no pescoço voltou a crescer e está me dificultando dormir e até respirar. Eu gostaria muito que fizessem a parte deles e parassem de empurrar com a barriga. Já me disseram que eles (Santa Casa) estão sem médico, mas eu tenho todos os prontuários e preciso fazer essa quimioterapia”, acrescentou.

Outro drama vivenciado por ele é com relação à medicação para o controle do câncer, que é de alto custo e que ele não consegue adquirir com o pouco mais de um salário mínimo que recebe por mês como auxílio do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Por conta dessa situação, ele entrou na Justiça há cerca de cinco meses, mas até hoje a situação não foi resolvida. “Eu preciso de uma medicação chamada Avastin, que custa mais de R$ 78 mil doze cápsulas, sendo que preciso tomar uma a cada 15 dias. Com o que recebo do INSS nunca vou conseguir comprar. Se a doença continuar se alastrando, eu corro o risco de morte a qualquer momento. Eu preciso dessa medicação, mas o que é essencial para mim nesse momento é mesmo a quimioterapia”, concluiu.

OUTRO CASO

Da mesma forma, a paciente Cleusa de Carvalho Garcia Vitório, de 57 anos, acometida por um câncer em uma das mamas, aguarda pela marcação de uma cirurgia para a retirada do nódulo, mas não tem conseguido isso junto à Santa Casa. “Eu estou esperando minha cirurgia desde outubro. E ela estava marcada para o dia 30 de maio, mas quando chegou o dia 28 me ligaram dizendo que tinham cancelado a minha cirurgia. Eu conversei com a direção da Santa Casa e ficaram de me dar um retorno sobre quando faria essa cirurgia, mas até agora nada. Eles estão dizendo que já tem um monte de cirurgia marcada para a semana que vem e a minha deveria estar marcada também, mas ainda não foi. E o duro é que nem satisfação dão para a gente. Se fizessem isso e dissessem que não dá para fazer a cirurgia, a gente corria para resolver de outra forma, mas nem isso fazem”, desabafou.