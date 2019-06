Série D: Após classificação suada, União mira fase de mata-mata

Após enfrentar um jogo duro e conquistar a classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o União Esporte Clube só tem olhos agora para o próximo desafio na competição. O Colorado tem pela frente um embate de 180 minutos contra o Iporá, de Goiás, que começará no próximo domingo (16), às 18h, no Estádio Luthero Lopes. Os 90 minutos restantes serão disputados no dia 23 de junho, às 14h30, no Estádio Francisco Ferreira, em Iporá (GO).

De acordo com o técnico Caé Cunha, a princípio, nesta semana, o time vai focar em trabalhos em campo reduzido onde serãos reforçados os conceitos de jogo e o trabalho com a parte específica de cada atleta. “A cada dia, os nossos atletas estão assimilando melhor a nossa metodologia e a gente espera, com isso, que nós continuemos a buscar esses bons resultados que vêm acontecendo”, afirmou o treinador.

Porém, para chegar à fase de mata-mata não foi nada fácil. No confronto contra a Anapolina, anteontem (9), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), o Vermelhinho teve que vencer de virada, por 2 a 1, para se manter vivo na quarta divisão nacional.

No primeiro tempo, logo aos quatro minutos Pedro Gabriel abriu o placar para a equipe goiana. O time rondonopolitano chegou ao empate pelos pés de Goteira, aos 12 minutos. Coube ao atacante Jefinho, aos 34 minutos da etapa final, marcar o gol da classificação da equipe unionina que partiu para o abraço após o apito final do árbitro.

Para o atacante Goteira, a vitória foi importante em todos os aspectos e ficou feliz em poder ajudar os companheiros a passar de fase. “A partir da próxima fase todo jogo será uma final e estaremos firmes e vamos continuar trabalhando bastante para buscar esse tão sonhado acesso para o União”, ressaltou o jogador.

Já o autor do tento que salvou o União de uma eliminação ainda na primeira fase prega respeito ao Iporá que, segundo ele, se classificou porque tem qualidade. Jefinho está ciente que a Série D é um dos campeonatos mais difíceis do Brasil, mas se mostra confiante para a sequência da competição.