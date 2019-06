Professores decidem manter a greve

Os profissionais querem que o governo do estado apresente uma proposta para as reivindicações da categoria

Os professores da rede estadual de educação, durante assembleia geral realizada na tarde de ontem (10), decidiram dar prosseguimento ao movimento grevista iniciado no último dia 20 de maio. A decisão de continuar em greve foi tomada por unanimidade dos presentes na assembleia geral da categoria, que aconteceu na Escola Estadual Presidente Médici, em Cuiabá.

A argumentação da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (Sintep) é que o Governo do Estado, até o momento, não apresentou nenhuma proposta que contemple a pauta dos trabalhadores.

De acordo com declarações do presidente estadual do Sintep, Valdeir Pereira, os representantes dos professores chegaram a receber um documento enviado pelo governador Mauro Mendes (DEM) no último dia 4, “mas este não apresentava nenhuma proposta que pudesse pôr fim à paralisação”.

Valdeir Pereira ainda comentou a medida adotada pelo Governo de cortar dos trabalhadores os pontos dos dias parados, o que para ele serviu como combustível para fortalecer ainda mais a mobilização dos trabalhadores e para a manutenção da greve.

“Você não apaga fogo jogando gasolina em cima. E o Governo fez isso: ele jogou gasolina na categoria. Isso inflamou ainda mais. O que nós buscamos é que o Governo entenda que greve aqui em Mato Grosso é fato. Não é com a opressão que está sendo colocada que ele vai conseguir”, declarou à imprensa da capital.

No documento, o governador afirmou que está impedido legalmente de atender às reivindicações dos professores no que tange ao aumento salarial e que o estado estaria gastando cerca de 61% da sua arrecadação com a folha de pagamento, o que estaria acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que preconiza que esse percentual seja de 49% até 54% da arrecadação.

Entre as reivindicações dos professores, estão o cumprimento da lei da dobra do poder de compra dos trabalhadores, aprovada em 2013, que dá direito a 7,69% a mais anualmente na remuneração dos profissionais pelo período de 10 anos, como forma de aumentar o poder de compra dos salários dos professores, o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA), o fim do escalonamento salarial, realização de um novo concurso público e melhora na infraestrutura das escolas do estado.

Assim que terminaram a sua assembleia, os professores e outras categorias de funcionários públicos saíram às ruas da capital e foram até a Praça Alencastro, onde realizaram um ato unificado.

Em Rondonópolis, a categoria deve se reunir hoje (11), a partir das 14 horas, na Escola Sagrado Coração de Jesus, para debaterem os encaminhamentos tomados pela assembleia dos trabalhadores em Cuiabá e também planejar as próximas mobilizações.