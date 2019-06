Mauro e seu documento protocolado no Sintep

(*) Reuber Teles

O Documento que o Governador Mauro Mendes protocolou no SINTEP, na terça feira dia 04 de junho, em resposta à pauta de reivindicações dos Profissionais da Educação do estado de Mato Grosso foi, no meu entender, de caráter bestial, além de muito complicado, onde em muitas questões e situações o governo não consegue se explicar, baseando-se mais em pareceres de Procuradores do Estado e no momento em que usufrui das leis para se basear, utiliza apenas os artigos que lhe interessa, deixando de lado os artigos seguintes que são pró aos servidores.

Neste documento, o governo assina dizendo que quanto a Lei da dobra de poder de compra, a 510/13, atender neste momento se torna inviável, no sentido que fere a Lei de responsabilidade fiscal e também diz que fere a Constituição Federal em seu artigo 169, onde impõe limites de gastos com pessoal ativo e inativo, dizendo que a Lei 101/2000 delimitou os limites destes gastos. Ora, como pode um Estado que possui uma altíssima arrecadação, e alicerçado pelo agronegócio e os outros setores de produção não conseguir valorizar seus servidores? Como pode um estado que não cumpre com suas obrigações diante dos seus servidores, porém promove uma altíssima isenção fiscal, que já beira os 10 bilhões de reais, com a desculpa de geração de emprego, mas que na verdade é fazer conluio com os grandes produtores rurais e empresários. Por outro lado, o percentual destinado à educação e a infraestrutura das escolas e prédios públicos não são cumpridos.

Para o governador, pode-se facilmente descumprir uma lei em prol do servidor que é a 510/13 por causa da Lei de responsabilidade Fiscal. Por outro lado, deu-se a recomposição da inflação de 2018 (O RGA) para o Legislativo e o Judiciário em detrimento dos servidores do Executivo. Não obstante, como é fácil dizer ainda no documento, que a lei 510/13 não consiste em Direitos adquiridos dos servidores do Estado, pois ela depende de uma lei maior para ser cumprida, como aquela que ampara o limite de gastos com pessoal (LRF). Para mim, consiste numa grande piada, principalmente quando o governador deveria iniciar um corte de pessoal, começando pelos milhares de comissionados, cargos e penduricalhos políticos que existem na administração pública estadual; Deveria diminuir também os cargos políticos existentes nas diversas secretarias do governo; enfim, com a diminuição desses cargos existentes, com certeza, esse percentual alto na LRF (se é que existe mesmo) iria diminuir e muito.

O RGA se tornou outra vergonha desse governo, pois além de não pagar o retroativo, referente ao calote dado pelo seu antecessor Pedro Taques, esse atual governador congelou por dois anos, e a recomposição das perdas inflacionárias, vistas em lei, não serão dadas. A desculpa é a mesma da Lei 510/13, ou seja, limites de gastos de acordo com a LRF.

Enfim, as pautas são expressas e bem claras por parte do SINTEP, porém as respostas se tornaram cada vez mais bestiais nesse documento, onde se observa um grande desrespeito à classe dos educadores do Mato Grosso, onde se mostra a cara de um governador que acabou de entrar no Paiaguás e já aparenta ser pior que os outros dois anteriores (Silval Barbosa e Pedro Taques), retirando direitos adquiridos dos servidores, e adquiridos através de Legislação pertinente, o que se torna mais grave esta conduta administrativa.

Por fim, de maneira opressora e maldosa, acontece nesta greve a ameaça de corte de pontos e descontos salariais por motivos de falta justificável “greve”. O governador partiu para ameaça logo no início da greve, tentando dirimir o movimento.

Aos alunos, pais, sociedade em geral, saliento, deixo claro neste momento, que não estamos pedindo aumento salarial, não estamos reivindicando algo impossível, mas, somente o cumprimento da Lei 510/13 e a recomposição inflacionária, o calote sofrido da RGA dos anos anteriores, que também está amarrado à legislação vigente. Que relativo às outras pautas ligadas a infraestrutura das escolas e chamamento dos aprovados no concurso público, etc… são ações factuais do governo e que por diversos motivos, principalmente descaso, improbidade e má gestão, não estão sendo cumpridas.

(*) Professor Ms. Reuber Teles Medeiros, servidor público em Rondonópolis