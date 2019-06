Casos de roubos e furtos seguem preocupando na cidade

Somente durante o dia de ontem (10), a Polícia Militar (PM) realizou a detenção de seis pessoas em flagrante, em Rondonópolis, pelo cometimento de roubos ou furtos. Os casos desse tipo, que tiveram um crescimento no primeiro trimestre do ano, com relação ao mesmo período do ano passado, aparentemente voltaram a acontecer com bastante frequência, seja contra residências, ao comércio ou a veículos.

Na manhã de ontem, por exemplo, dois homens foram presos em flagrante ao tentar furtar uma casa na Vila Aurora, próximo à Delegacia Regional. Os criminosos, de 39 e 49 anos, tentavam levar objetos de uma residência que estava fechada, disponível para aluguel, quando vizinhos perceberam a movimentação estranha e acionaram a polícia, que fez o flagrante.

Já na noite de anteontem (9), um estabelecimento comercial, também na Vila Aurora, foi alvo de bandidos. Dois homens chegaram ao local em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Durante a ação, um dos bandidos, de 19 anos, foi reconhecido como morador do bairro Cidade Alta. Durante rondas pela região, a PM localizou o suspeito que, em entrevista pessoal, confessou participação no assalto, sem indicar o outro participante. Detido em flagrante, o homem de 18 anos foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia. A ação foi registrada por câmeras e mostra um dos criminosos armado tomando pertences de clientes do local.

Com ocorrências como essas, a PM tem realizado diariamente prisões, inclusive evitando a concretização dos crimes. O mesmo é percebido por parte da Polícia Civil (PJC), com o trabalho investigativo conduzido pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), que também realiza prisões diariamente e identifica organizações criminosas presentes na cidade.

Contudo, é notório que o crime avança no Município, necessitando de ações mais enérgicas por parte da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP/MT).