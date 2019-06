Andarilhos incomodam comerciantes

Muitos dos comerciantes de Rondonópolis estão receosos com a presença de andarilhos e moradores de rua no centro da cidade. Ocorre que clientes estão sendo abordados constantemente e quando não fazem algum tipo de ‘doação’ são insultados.

Além disso, existe o incômodo dos que dormem tanto de dia como durante a noite na frente dos estabelecimentos comerciais, muitas vezes fazendo suas necessidades fisiológicas em canteiros e calçadas.

Abrigos nos pontos de parada de ônibus, a exemplo de um existente na frente de um grande supermercado na Avenida Bandeirantes, estão sendo mais usados pelos desocupados do que pelos usuários do transporte coletivo.

A Polícia Militar sempre presta apoio aos comerciantes, mas quando vão embora, os andarilhos voltam a incomodar. Outra problemática enfrentada são os traficantes infiltrados em meio à população de rua.

“Existe um terreno com o depósito ao lado do meu comércio que constantemente é arrombado e furtado. Já tivemos a constatação que são os moradores de rua nas imediações da antiga Pedrinha. Além de tudo, sofremos com o incômodo deles que abordam nossos clientes querendo dinheiro e quando a pessoa não dá, eles insultam”, disse Edson Silva, dono de uma eletrônica.

“Eles têm incomodado demais quem passa nas ruas. Quando as pessoas não dispõem de nenhuma ‘doação’, eles agridem com palavras”, acrescentou Raimundo Gomes Manoel, que atua em um salão de cabeleireiro na Avenida Bandeirantes.

“Volta e meia eles fazem uma rodinha na frente do comércio onde eu trabalho. Depois disso, começam a abordar nossos clientes na porta da loja. Muitos ficam com medo e acabamos perdendo venda, pois nem entram na loja. Já ocorreu vezes deles entrarem no comércio para tomar café e água que temos de cortesia para os clientes. O incômodo é demais”, afirmou a vendedora Ingridy Lorrainy.

A coordenação do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, o Centro Pop, informou, por meio da assessoria de comunicação da Prefeitura, que atende atualmente uma média de 52 pessoas acima de 18 anos por dia e que já mapeou 186 vivendo em situação de rua na cidade, sendo que 86% destas pessoas são usuárias de álcool e drogas ilícitas.

Para diminuir esse número, o município tem realizado o que chamam de um verdadeiro ‘pente fino’ para identificar as pessoas que têm condições de voltar para a cidade de onde vieram, conforme explicou a coordenadora Cristiane dos Santos Ponce.

Por meio do Centro Pop, essas pessoas também podem se deslocar para outra localidade, desde que comprovado o acolhimento e acompanhamento de algum parente próximo.

Conforme informado, outra grande problemática que ocupa o segundo lugar no ranking de atendimentos no Centro Pop são usuários de crack e outras drogas ilícitas, os quais não querem sair das ruas.