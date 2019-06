União vence o Anapolina e avança na Série D

O União Esporte Clube Clube venceu o Anapolina por 2 a 1, neste domingo (9), e se classificou para próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No primeiro tempo, logo aos quatro minutos Pedro Gabriel abriu o placar para a Anapolina. O União buscou e chegou ao empate pelos pés de Goteira, aos 12 minutos. A partida seguiu equilibrada e a etapa inicial terminou em 1 a 1.

No segundo tempo, Jefinho marcou o gol da virada do Colorado aos 34 minutos. Com o resultado, o time rondonopolitano vai para a segunda fase da competição.