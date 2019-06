Série D: União vai pro tudo ou nada contra a Anapolina

O União Esporte Clube encara hoje (9) jogo decisivo contra a Anapolina, às 17h, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), pela última rodada do Grupo A-11 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Colorado depende apenas de si para chegar à próxima fase e jogará por uma simples vitória fora de casa.

Para a partida na cidade do interior goiano, o técnico Caé Cunha não poderá contar com o zagueiro Oscar, que cumprirá suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo. Com isso, para a vaga do jogador o provável substituto é Talysson.

Na lateral esquerda, as opções são Rafael Ratão ou Santos para começar como titular. Já no meio campo, há três jogadores que brigam por uma mesma vaga, sendo Nildo, Arthur ou Maranhão.

Dessa forma, caso Caé não mude o esquema de jogo utilizado no empate em 2 a 2 com o Operário, de Mato Grosso do Sul, no dia 1º de junho, uma provável escalação deve ser Neneca; Gil Mineiro, Talysson, Felipe e Rafael Ratão (Santos); Nildo (Arthur, Maranhão), Léo Coca e Giovane; Goteira, Kalil e Jefinho.

“Todos os jogos são decisivos e a gente continua com o nosso pensamento, com o nosso objetivo de ir caminhando jogo a jogo, passo a passo, fase a fase procurando conseguir o objetivo proposto pela nossa comissão técnica, pela nossa diretoria e o que os nossos jogadores acreditam e querendo dar esse presente ao torcedor do União Esporte Clube, o torcedor colorado”, ressaltou Caé Cunha.

OUTRO REPRESENTANTE

Pelo Grupo A-10, o Sinop enfrenta o Iporá, de Goiás, também hoje, às 17h, no Estádio Gigante do Norte, em Sinop. Para se classificar, o Galo do Norte precisará vencer os goianos e torcer para um tropeço do Corumbaense, de Mato Grosso do Sul, diante do já eliminado Palmas, em Tocantins (TO).