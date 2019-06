“O Rio é Nosso”: Mutirão reúne mais de 600 voluntários

Foi realizada na manhã de ontem (8) mais uma edição do projeto “O Rio é Nosso”, com a presença de aproximadamente 650 voluntários. Fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma), o Juizado Volante Ambiental (Juvam), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPMT) e demais parceiros, o projeto visa retirar do leito, margens e ruas adjacentes ao Ribeirão Arareau, materiais descartados de forma irregular.

Até o fechamento da edição, o Município ainda não havia contabilizado o volume de materiais recolhidos, mas, em uma avaliação superficial, já se imagina que seja bem menor do que o da última edição, mostrando mais uma vez que o projeto têm surtido efeito.

Os voluntários se concentraram no Parque Arareau, na Vila Cardoso, e após o café da manhã deram início às atividades. Divididos em equipes, os participantes atuaram em 18 trechos do Arareau, em uma extensão de 7,1 Km dentro do perímetro urbano do município, que vai do Anel Viário até a foz do Rio Vermelho.

Esta foi a sétima edição do projeto. Em 2015, quando foi lançado, foram retiradas cerca de 300 toneladas. Já em 2018, na última edição, foram coletadas 22 toneladas de todo tipo de material, desde garrafas plásticas até colchões e eletrodomésticos.

Os materiais recolhidos na edição de ontem foram levados para o antigo lixão da Mata Grande, onde serão separados para receber a destinação correta. O projeto “O Rio é Nosso” também marcou o encerramento da semana do Meio Ambiente em Rondonópolis.