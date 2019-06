Lázaro do Carmo Borges: “Não estou rico porque não soube segurar o dinheiro”, atesta pioneiro

Prosseguindo com a nossa série de entrevistas com pioneiros e pessoas que tiveram um papel importante na história de Rondonópolis, hoje trazemos uma entrevista com o pioneiro Lázaro do Carmo Borges, o popular Lazinho, que foi proprietário de várias lanchonetes na cidade e é uma pessoa bastante conhecida e querida por aqui.

Já aposentado, seu Lazinho hoje leva uma vida tranquila, dividindo sua rotina entre ajudar o seu filho Márcio na lida de uma lanchonete e conversar com os amigos que conquistou ao longo dos muitos anos que mora em Rondonópolis.

O pioneiro Lázaro do Carmo Borges, hoje com 76 anos de idade, separado, pai de 7 filhos, avô de 14 netos e bisavô de 7 bisnetos, é natural da cidade de Campina Verde (MG) e saiu de sua cidade natal com a família ainda criança, aos 11 anos de idade, para irem morar em Cassilândia (MS), onde permaneceram por oito anos. Lá, trabalhou em fazendas, no comércio, em lanchonetes, até a família decidir se mudar novamente e, numa época em que era muito difícil o acesso à educação, ele se lembra que até essa oportunidade não tinha feito sequer o primário.

Foi então que ele, seu pai e mãe, além de seus 7 irmãos, vieram morar na localidade de Inhumas, que era uma pequena “corrutela” que ficava próximo à localidade conhecida como Birro, zona rural do município de Pedra Preta. “Eu tinha um cunhado que morava aqui no Jurigue, que convidou a gente para vir para cá. Nós viemos de ônibus e só eu fiquei em Inhumas. Os meus irmãos vieram para cá (Rondonópolis). Eu trabalhei dez anos na lavoura, plantando banana, arroz, feijão e milho. No primeiro ano eu arrendei o sítio, mas depois disso eu consegui comprar a propriedade. Cheguei lá com 19 anos de idade e foi aí que eu conheci e me casei com minha ex-esposa Abadia Ferreira Borges, que chegou lá com sua família antes de mim. Eu cheguei em 1962 e no ano seguinte já me casei”, contou.

Ali, ele conta que trabalhou por dez anos, teve seus filhos e depois desse período decidiu vir morar em Rondonópolis, que já era uma cidade bem maior e melhor estruturada que a localidade onde morava. “Eu quis vir para a cidade para dar estudo para os meus filhos. Eles já tinham começado a estudar numa escola particular em Inhumas, mas aqui já era mais avançado. Aí, um irmão me convidou para vir para cá e decidi vir para montar uma lanchonete. Esse meu irmão, Leonardo de Oliveira Borges, era fotógrafo e trabalhava com o Antônio Rosa (conhecido fotógrafo da cidade) naquela época. Eu vim montar minha lanchonete e ele montou sua própria loja de fotos. Ficava ali na Avenida Amazonas, onde hoje fica A Ideal Tecidos. Com o tempo, ele comprou o prédio, que é dele até hoje”, continuou Lázaro do Carmo Borges.

O pioneiro rememora que montou sua primeira lanchonete também na Avenida Amazonas, ao lado do Barbarela, bastante conhecido e frequentado na cidade, que ficava próximo do cruzamento com a Rua 13 de Maio. “Eu montei meu bar, o União dos Bares, ao lado do Barbarela, em 1972. Eu toquei lá até 1974 e depois comprei a lanchonete “Da Zueira”, um bar que toquei até 1981. Ele ficava na Avenida Ponce de Arruda, lá embaixo. Aí, vendi e montei a lanchonete Guarani, na Rua 13 de Maio, na frente do Verdurão do Japonês, abaixo da Farmácia do João Moraes. Eu toquei lá por um tempo e acabei por comprar de volta a primeira lanchonete que montei, que eu tinha vendido para o Amorim. Lá, eu toquei até 1984, e depois vendi de volta para o Amorim. Após isso, comprei uma lanchonete na Rua Rio Branco, esquina com a Rua Raimundo de Matos. Não tinha um palmo de asfalto naquela época. Era tudo na terra”, narrou o pioneiro.

Foi nesse local que ele trabalhou até se aposentar, há cerca de dois anos, tendo arrendado o comércio para um de seus filhos, que continua tocando o negócio até hoje, sendo muito frequentado por amigos do pioneiro, que vai ali todos os dias ajudar o filho no atendimento e aproveita para jogar damas e conversar com os conhecidos.

“O primeiro nome era Lanchonete Urupês, mas hoje se chama Buteco do Alan. Eu agora sou aposentado. Eu ganhei dinheiro aqui, não posso reclamar, não estou rico hoje porque não soube segurar o dinheiro, mas era para eu estar muito bem financeiramente. No entanto, consegui adquirir umas coisinhas aqui, criei meus filhos muito bem criados, graças a Deus. Eu cheguei em Rondonópolis na administração do terceiro prefeito da cidade, o Dr. Luthero Lopes”, contou seu Lazinho.

Sobre Rondonópolis, cidade que escolheu para se estabelecer e de onde diz que não sai nem para passear, o pioneiro afirma ter ouvido falar muito antes de se mudar para cá.

“Eu ouvi falar só coisas boas. Todos diziam que Rondonópolis era bom para viver, que a vida aqui era boa. Quem vinha para cá gostava muito e falava bem daqui. Naquele tempo, era só a agricultura que mandava. Não tinha nem pecuária, só a agricultura mesmo. Tinha muita lavoura nessas fazendas, mas também tinha muito mato. Desde que cheguei aqui achei bom demais, corria dinheiro. E tinha uma coisa interessante: os comerciantes vendiam para o pessoal da roça para receber no outro ano, de uma lavoura na outra de prazo para pagar. Mas ninguém dava o cano, todos pagavam suas dívidas direitinho, não era como hoje, que se o comerciante vender fiado, vai à falência”, lembra, entre risos.

Dessa época, ele se lembra também que a cidade não tinha nenhuma rua asfaltada e que as pessoas jogavam palha de arroz nas vias para diminuir a poeira. “Enchiam as ruas de farelo de arroz, só depois é que começaram a usar os paralelepípedos. E daí passou para o asfalto. Isso tudo levou tempo, não foi de uma hora para outra. Mas aqui já tinha médicos e o mínimo de condição de viver e criar os filhos. Tinha o Hospital São Marcos, que ficava perto da antiga rodoviária e tinha uns médicos muito bons. Porém, a maioria do povo ia para Mineiros ou para Guiratinga para se tratar. Aqui, só cuidavam das coisas mais simples e quando precisava tratar mesmo, iam para essas cidades. Eu mesmo levei minha esposa várias vezes para lá”.

O pioneiro se diz espantado com as mudanças que aconteceram em Rondonópolis desde que chegou por aqui. “Eu não pensava que iam acontecer tantas mudanças nesse tempo, que a cidade ia crescer tanto e tão depressa quanto cresceu. A gente sabia que ia crescer, porque chegava muita gente de fora, mas pensava que ia ser mais devagar. Mudou muita coisa, mas não sou de ficar sentindo falta, até porque toda minha vida eu trabalhei. Quando morei no sítio, trabalhei muito, aí mudei para a cidade, mas continuou a mesma coisa. Para mim não fez muita diferença. A gente tinha mais amizades, podia andar nas ruas de qualquer jeito, podia confiar nos amigos, era bom demais. Isso mudou porque chegou muita gente de fora, mas isso é normal. A gente sabe que isso vem com o desenvolvimento”, pondera seu Lazinho.

Tio do ex-vereador Alcimar Borges e do deputado Sebastião Resende (PSC), Lázaro do Carmo Borges conta que nunca se interessou pela política partidária ou em se lançar candidato a algum cargo eletivo. “Eu só faço é votar e ajudar eles, mas me envolver mesmo na política, eu nunca envolvi. No entanto, me lembro de ter apoiado e pedido votos para o Moisés Feltrin (ex-deputado estadual que se candidatou a prefeito da cidade, mas não chegou a ganhar a eleição). Também nunca participei de Rotary, de Maçonaria, de nada. Até cheguei a ser convidado, mas nunca me interessei. Só tive tempo para trabalhar mesmo”, diz o pioneiro.

Mesmo assim, ele afirma ter criado um amor profundo pela cidade que o adotou, a ponto de não querer mais sair daqui nem para passear e nem para visitar parentes. “Hoje tem tudo, não falta nada para nós. A medicina está boa, tem bancos, universidades, tem tudo, está bom demais para nós. Já não é mais como antigamente, onde era muito sofrido de se viver. Eu vejo que precisa deixar a cidade mais bonita, cuidar melhor dela, das ruas, limpar essa sujeira que tem por todos os lados”, concluiu o pioneiro.