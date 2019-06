Eleições Únicas: “É preciso saber se o povo concorda”, afirma advogado

“É preciso saber se a população concorda ou não com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que unifica as eleições no país”. A afirmação é do advogado eleitoralista Maurício Castilho. “Entendo que este é um assunto que se deva ouvir o eleitor, antes de mais nada, para saber se há ou não concordância popular. Superada está questão, isto é, havendo vontade popular em realizar a unificação, por mais que se tenha uma economia absurda com a unificação das eleições, e essa é a principal justificativa, há nesse projeto uma possível inconstitucionalidade, vez que a periodicidade de voto encontra previsão constitucional o que nos indica que, sem dúvida, a PEC passará pelo crivo do Supremo Tribunal Federal”, revelou.

O advogado também fez uma avaliação sobre uma possível confusão dado o número de candidatos em eleição única. “Não vejo grandes dificuldades nesse aspecto. O eleitor está cada dia mais atualizado, e acho que, suplantada está questão relativa à constitucionalidade, ouvindo a população, e havendo uma resposta positiva, entendo que o eleitor tem plenas condições de decidir em um pleito único em quem quer escolher para representá-lo, seja no âmbito municipal, estadual e federal”, disse.

“Este tema é complexo, sempre vem à tona e sempre teve grandes discussões, seja a respeito da constitucionalidade, seja a respeito da conveniência da mudança. O ideal, como já disse, além de se analisar os prós e os contras de uma possível unificação, é ouvir o eleitor que é o grande protagonista das eleições, para que se encontre a alternativa que melhor se adapte ao cenário que vivemos atualmente”, completou.

O escopo da referida PEC também é prorrogar o mandato de prefeitos e vereadores, para promover a unificação das eleições no Brasil. O deputado federal de Mato Grosso, Valtenir Pereira (MDB) é o relator do projeto que atualmente tramita na Comissão de Constituição. O deputado já deu parecer favorável, cabendo agora a Comissão de Constituição e Justiça aprovar ou não o parecer.

Além da unificação das eleições, passando a ter uma única eleição para todos os cargos a partir de 2022, serão apreciadas as seguintes propostas: Fim da reeleição para cargos do Executivo; todos os cargos passam a ter duração de cinco anos, com exceção do mandato de senador que irá aumentar de oito para 10 anos e possibilita aos detentores de cargos de senadores, deputados federais, estaduais e vereadores, no máximo, três mandatos consecutivos.