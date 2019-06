Município fecha o cerco contra o descarte irregular de lixo

O Gabinete de Apoio à Segurança Pública de Rondonópolis (Gasp), do Paço Municipal, ampliou, com mais uma equipe policial, a fiscalização na região do bairro Ana Carla, nas proximidades do antigo ecoponto, para evitar que pessoas descartem lixo de forma irregular no local. Agora, duas equipes vão se revezar, 24 horas por dia, para evitar que crimes ambientais continuem a acontecer naquela área.

O coordenador do Gasp, Valdemir Castilho, popular Biliu, destacou que a intenção é coibir que algumas pessoas mantenham o hábito de descartar lixo em local inadequado, e apostar na fiscalização por meio do apoio policial para impedir que esse tipo de crime ambiental persista na cidade.

Para realizar a fiscalização, o GASP se utiliza de convênio com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP/MT), remunerando policiais que não estão no horário de expediente para atuarem na segurança do Município.

No caso da questão do descarte irregular, policiais civis têm trabalhado diuturnamente em áreas problemáticas da cidade. Desde que foi iniciada, a fiscalização resultou na prisão de seis pessoas em flagrante pelo descarte irregular de lixo. Os seis vão responder pelo crime ambiental.

Atualmente, quatro ecopontos estão em construção na cidade e, enquanto não são entregues para uso da população, algumas medidas foram tomadas para que locais adequados para descarte correto de restos de poda e corte de grama fossem disponibilizados. Na Rodovia do Peixe, aos fundos da ADM, há local provisório adequado para restos de podas e, no antigo lixão da Mata Grande, os restos de materiais de construção civil.