Família A TRIBUNA comemora o aniversário do jornal

A direção e funcionários do jornal A TRIBUNA se reuniram, no final da tarde de ontem (7), em seu auditório, para uma breve confraternização em comemoração aos 49 anos de sua fundação e a entrada no ano do seu cinquentenário. A comemoração teve início com uma celebração religiosa comandada pelo padre João Henrique Corrêa, da Paróquia São José Esposo, seguida da fala de diretores e funcionários, para então serem servidos os comes e bebes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Presente no TRIBUNA desde a sua fundação, o diretor Samuel Logrado de Souza se disse orgulhoso de ter feito parte dessa história de quase meio século. “É uma sensação muito gostosa, porque os arquivos do A TRIBUNA registram praticamente toda a história de Rondonópolis. Como eu comecei lá no início, no número um, eu tive a satisfação de noticiar, participar de tudo aquilo o que aconteceu na cidade, no seu especto econômico, político e social. Eu tenho uma satisfação de ser um arquivo dessa história, muitas vezes não participando diretamente, mas fazendo o registro. E como órgão de comunicação, a gente passa a ter uma participação mais direta nisso”, contou.

“Eu lembro da campanha que a sociedade realizou para se instalar uma torre de TV na cidade. Nós participamos junto com o Lions e o Rotary dessa luta e estávamos lá na inauguração da torre para dar a notícia à população. Depois veio uma campanha para a construção de uma estação de tratamento de água, para a instalação do Fórum da cidade, e tantas outras. Estivemos presentes de uma forma ou de outra em todas as campanhas em prol do desenvolvimento da cidade”, afirmou.

Ele recorda que começou sua trajetória no A TRIBUNA como um simples secretário de redação, fazendo a revisão dos textos antes do jornal ser impresso, e dedicou grande parte de sua vida ao crescimento do periódico. “E continuamos aí, firmes, preparados para mais 50 anos”, concluiu.

A confraternização em comemoração aos 49 anos do A TRIBUNA reuniu, além da direção, funcionários da sua redação, setor pessoal, comercial, financeiro, circulação e os colaboradores da Mega Gráfica.