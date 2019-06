Crise no transporte coletivo: Trabalhadores “ganham” o aviso prévio

Os trabalhadores da empresa de transporte coletivo de Rondonópolis receberam, ontem (7), o aviso prévio. A informação foi divulgada pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Rondonópolis e Região (STTRR), Luiz Gonçalves da Costa. “Na manhã de hoje [ontem], vários trabalhadores chegaram na sede do sindicato preocupados com a situação. Todos os 150 funcionários foram colocados de aviso prévio, que vence no dia 30 deste mês”, disse o sindicalista.

Além da gravidade da demissão em massa, ele chamou a atenção que, se até o próximo dia 30 a Prefeitura não tomar nenhuma providência, as pessoas que dependem do transporte coletivo ficarão desassistidas. “Até o dia 30, a Prefeitura deverá se organizar para que uma outra empresa assuma o transporte ou tomar outra providência para que a cidade não fique sem o transporte coletivo”, alertou.

Conforme já foi noticiado pelo A TRIBUNA, a Cidade de Pedra alega não possuir mais condições financeiras para continuar com o serviço “sem receber subsídios públicos”.

Isenção de 4% do Imposto Sobre Serviços (ISS), manutenção de 38% de pagamento do passe estudantil por parte da Prefeitura e custeio pelo poder público de mais 38% da gratuidade no sistema. Estas foram as três propostas definidas pela comissão criada para tratar do transporte coletivo em Rondonópolis e, com isso, tentar resolver a problemática do serviço. Tudo continua na estaca zero.

A possibilidade de demissão dos seus funcionários foi antecipada pela empresa do transporte coletivo que protocolou, na semana passada, um documento na Prefeitura, Câmara, Ministério Público e Sindicato, alertando o poder público para que esteja pronto para dar continuidade ao serviço em Rondonópolis a partir do próximo dia 30, por meio próprio ou por outra empresa de transporte.