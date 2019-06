Comunidade unida hoje em mais um mutirão de limpeza do Arareau

Acontece hoje (8) mais uma edição do projeto “O Rio é Nosso”, que promove a limpeza das margens e do leito do Ribeirão Arareau há alguns anos. A concentração para o evento começa às 6 horas, no Parque Arareau, na Vila Cardoso, onde será servido um café da manhã aos participantes voluntários, que em seguida receberão as orientações dos organizadores e do Corpo de Bombeiros, receberão um kit contendo luvas e sacos para embalar o lixo coletado e iniciarão o trabalho de limpeza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Realizado por meio de uma parceria entre Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Ministério Público Estadual (MPE) e Juizado Volante Ambiental (Juvam), os organizadores têm a expectativa de reunir cerca de 600 voluntários, que irão percorrer os 19 trechos do Arareau, dentro do perímetro urbano de Rondonópolis, percorrendo mais de 7 km entre o Anel Viário e o Rio Vermelho, ponto de deságue do Ribeirão, retirando todos os tipos de lixo encontrados.

De acordo com Reginaldo Corrêa, gerente do núcleo de madeiras apreendidas da Semma, um dos organizadores do evento, uma das novidades do projeto este ano será que, além de promover a limpeza do Arareau, serão instaladas placas educativas nos pontos com maior concentração de despejo de lixo.

“Nós vamos colocar 19 placas de orientação, educativas, que irão alertar as pessoas sobre as penalidades que podem ser aplicadas pela polícia e pelos órgãos ambientais sobre as pessoas que forem flagradas jogando lixo nesses lugares. A Semma entende que isso é importante para conscientizar o morador e nós já temos provas práticas de que onde são colocadas placas como essas diminui o volume de lixo jogado nesses lugares. Então, nossa expectativa é que isso ajude a diminuir o volume de lixo jogado nas margens e dentro do Arareau”, disse.

Entre os voluntários que irão participar do verdadeiro mutirão de limpeza, com presença já confirmada, estão os estudantes dos cursos de Biologia e Engenharia Agrícola e Ambiental do campus da UFMT, das escolas CEAC Positivo e CIE, representantes de entidades da sociedade civil, entre outras.

“Esse ano, aumentou bastante o número de pessoas que se dispôs a participar dessa limpeza. Isso significa que, além de tomarem consciência de que não devem jogar lixo no rio ou em qualquer lugar, estão aderindo ao projeto. Se conscientizando que também precisam ajudar a limpar. Isso é muito importante”, concluiu Reginaldo Corrêa.

Essa será a 7ª edição do projeto “O Rio é Nosso”, que começou no ano de 2015, com o objetivo de preservar e promover conscientização ambiental nos moradores da cidade, cuidando assim do Ribeirão Arareau que corta diversos bairros de Rondonópolis.