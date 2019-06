“Bola na Rede”: Nilson Rachid faz estreia amanhã na radioweb

O radialista Nilson Rachid estreia amanhã (9) as transmissões de jogos de futebol na sua radioweb “Bola na Rede”. O ponta pé inicial será no confronto entre Anapolina e União, a partir das 16h30, direto do Estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Um dos objetivos da radioweb, conforme o comunicador, será o de levar aos ouvintes informações esportivas do estado, do Brasil e do mundo. O canal ficará em funcionamento em caráter experimental por três meses.

Sua programação, neste período, terá músicas e anúncio da hora certa. Porém, Nilson Rachid vai apresentar o programa “Bola na Rede”, de segunda a sexta-feira, das 18h às 19h, e vai abordar notícias diárias do futebol mato-grossense.

“A radioweb Bola na Rede pretende ser uma emissora eclética e, após o período experimental vai tratar, principalmente, de notícias que marcam o cotidiano das pessoas, com foco na área esportiva”, afirmou o radialista.

Nilson leva para o seu novo projeto todo o seu conhecimento adquirido nestes 25 anos que vem militando na crônica esportiva. Em sua carreira, ele teve passagens pela Rádio Juventude, TV Cidade Record, TV Rondon e a Rádio Clube.

“A minha expectativa é que esse canal de comunicação possa atender os desportistas de Rondonópolis em relação à cobertura dos clubes da cidade”, ressaltou.

Para acessar a radioweb é necessário baixar o aplicativo “Radios Net”, que está disponível para smartphones com os sistemas operacionais Android ou IOS. Outra forma é acessar o site do “Bola na Rede” cujo endereço é o www.bolanaredeesportes.com.br.