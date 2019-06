Suspeitos de crimes morrem em confronto com a Polícia Militar

Três homens foram mortos em um suposto confronto com a Polícia Militar (PM), na noite de anteontem (5), em Jarudore, Distrito de Poxoréu. Segundo a PM, os três suspeitos foram identificados como Vitor Hugo de Moura Silva, de 19 anos, Gabriel de Jesus Falcão, de 19, e Jeremias da Silva Freitas, de 18. A PM recebeu informações anônimas de que os suspeitos estariam em uma casa em Jarudore, e que eles teriam participado de um assalto na noite de terça-feira (4), no bairro Monte Líbano, em que a vítima foi baleada na cabeça.

Segundo as informações, os três suspeitos, ao perceberem a chegada dos policiais, correram e se esconderam em uma região de pasto. A PM passou então a vasculhar a área, até que encontrou os homens deitados no matagal. Conforme as informações, eles estariam armados e sacaram as armas contra os policiais. Os três acabaram baleados e foram socorridos pelos próprios policiais ao Hospital Regional de Rondonópolis, onde os médicos constaram as mortes. No local do confronto foi realizada a perícia, e as armas dos policiais e dos suspeitos foram recolhidas pela Politec.

Conforme repassado pela PM, os homens que morreram tinham diversos antecedentes por crimes como roubo à residência, homicídio doloso, sequestro e cárcere privado, tráfico ilícito de drogas, violação de domicílio, tentativa de homicídio, estupro, roubo, lesão corporal, direção perigosa, associação para o tráfico de drogas, tentativa de fuga, ameaça e receptação.

ENTENDA – O roubo à residência no bairro Monte Líbano aconteceu na noite de terça-feira, quando três homens invadiram uma casa com objetivo de roubar a caminhonete da família.

Na ocasião, uma pessoa idosa foi mantida refém por mais de uma hora, enquanto os assaltantes esperavam a vítima chegar com o veículo.

Quando a vítima chegou, foi surpreendida pelos assaltantes e esboçou reação, sendo que acabou baleada com um tiro no rosto.

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) conseguiu identificar os suspeitos e prender Charlen Nora Schimith, de 21 anos e Leandro Nunes da Silva, de 31, suspeitos de integrar um grupo criminoso envolvido em roubos de caminhonetes que são levadas para serem trocadas por drogas na Bolívia.

Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de latrocínio tentado e associação criminosa.

Os homens mortos no confronto eram suspeitos de integrar a mesma organização criminosa, mas, neste caso, a ação foi realizada por equipe da Força Tática, companhia especializada da PM.