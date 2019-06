PSL fala em composição com Medeiros

Nelson Barbudo vem sondando o colega de Câmara para uma possível candidatura a vice-prefeito na chapa do PSL

O atual deputado federal José Medeiros (Pode) tem a preferência do seu colega de Congresso Nacional, deputado federal Nelson Barbudo, presidente do PSL em Mato Grosso, para uma possível candidatura a vice-prefeito de Rondonópolis, uma vez que a legenda do presidente Jair Bolsonaro tem pretensão de encabeçar chapa pela disputa da prefeitura local.

Nelson Barbudo vem afirmando que o partido está trabalhando para ser protagonista nos principais municípios do Estado nas eleições de 2020. Além disso, garante que irá dialogar com seu colega de Câmara Federal, José Medeiros, sobre uma possível composição.

De acordo com o presidente estadual do PSL, existem pessoas na legenda em Rondonópolis que já manifestaram o desejo de se candidatarem a prefeito. Uma delas seria o deputado estadual Claudinei Lopes. “Ele [Claudinei] tem um grande potencial. Mas se não tivermos um expoente, uma pessoa que se destaque, o PSL não tem nada contra o deputado José Medeiros e nada impedirá de fazer coligação. Ele já se manifestou, saiu na frente, mas também não é assim. Nós não nos furtaremos de conversar com ele em busca de uma composição. Quem sabe ele vem de vice”, declarou Nelson Barbudo.

Nas últimas eleições, José Medeiros foi bem votado em Mato Grosso, eleito deputado federal com mais de 82 mil votos. Ele foi o mais votado em Rondonópolis onde conquistou 17,1 mil votos, superando inclusive Nelson Barbudo, campeão de votos no Estado.