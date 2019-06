PF de Rondonópolis cumpre mandados e sequestra R$ 10 milhões em bens

Agentes federais da Delegacia de Polícia Federal de Rondonópolis realizaram, ontem (6), uma operação policial, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada para a lavagem de dinheiro na região, utilizando a comercialização de agrotóxicos adulterados.

Segundo divulgado pela PF, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens no valor de aproximadamente R$ 10 milhões. Nenhum nome de envolvido ou empresa investigada foi divulgado pela Polícia Federal.

Ainda conforme a PF, os envolvidos foram identificados após análise de movimentações financeiras suspeitas, sem relação lícita que justifique as transações, as quais permitiram identificar origem e destino de valores provenientes da venda de agrotóxico ilegal. Alguns dos investigados possuem antecedentes por comercialização de agrotóxicos contrabandeados.

Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Rondonópolis e as ordens judiciais cumpridas na cidade, em Dionísio Cerqueira (SC), Goiânia (GO) e Santana do Araguaia (PA). A PF não especificou quantos mandados foram cumpridos somente em Rondonópolis.