Médico rebate informações sobre a suspensão de serviços oncológicos

Diante de reportagem publicada na edição de ontem (6) do A TRIBUNA, em que a direção da Santa Casa de Rondonópolis ofereceu explicações sobre a demora para que os serviços de oncologia do hospital fossem retomados após a troca de empresas prestadoras de serviço, o médico oncologista José Spila Neto, responsável pela Nutec, empresa que por 13 anos prestou o atendimento no hospital, rebateu as informações que foram divulgadas.

Em uma coletiva de imprensa realizada na tarde de anteontem (5), três integrantes da diretoria da Santa Casa imputaram ao atraso para entrega de prontuários dos pacientes por parte da Nutec e a não renovação das APACs – Autorização de Procedimento de Alto Custo (APAC) pelo Sistema Único de Saúde – de 300 pacientes atendidos, alguns dos motivos para que os procedimentos enfrentassem uma paralisação maior que a prevista durante a troca de empresas, que era de uma semana.

Além disso, a direção do hospital voltou a sustentar que o contrato da Nutec com a Santa Casa causava um prejuízo mensal de mais de R$ 100 mil.

José Spila Neto disse que a informação de que os prontuários médicos não foram entregues em prazo hábil não procede. Segundo ele, assim que foram solicitados pela Santa Casa, a Nutec apresentou uma contranotificação e informou que eles seriam entregues no dia 17 de maio (último dia de vigência do contrato).

“Os prontuários são documentos dos pacientes, e documentos não podem ser entregues para qualquer pessoa. A Santa Casa pediu e nós enviamos uma contranotificação informando o médico oncologista responsável por assumir o serviço que poderia consultar in loco os prontuários, que estavam disponíveis, mas ninguém nos procurou”, explicou o médico, alegando que se tivesse entregado os documentos solicitados para alguém que não fosse um médico oncologista, estaria cometendo um crime.

Neto ainda disse que além dos prontuários em ordem alfabética, entregou também a relação dos nomes e datas de agendamentos de cada paciente em tratamento, que as informações sobre cirurgias agendadas foram disponibilizadas e a quimioterapia com os pacientes agendada até o dia 10 de junho.

Sobre a não renovação das APACs, José Spila Neto explicou que todas estas autorizações estavam em total vigência até o dia 17 de maio, data final do contrato da Nutec, e que a partir do dia 18 de maio passaram a ser de responsabilidade da Santa Casa, que tinha até o dia 31 de maio para fazer essa renovação. “O novo médico tinha tempo hábil, até 31 de maio, para solicitar à Central de Regulação para que esses procedimentos de alto custo fossem renovados”, disse.

Com relação às constantes informações de que a Nutec causaria um prejuízo mensal de mais de R$ 100 mil à Santa Casa, motivo para diversas tentativas de renegociações e que, sem acordo, causou o rompimento do contrato e da prestação de serviço que existia há 13 anos, o oncologista disse que a informação não é verídica.

“Nós solicitamos judicialmente explicações para essa declaração, que foi dada inclusive pela diretora financeira da Santa Casa ao jornal [A TRIBUNA], e a resposta do jurídico da Santa Casa não explica esse prejuízo”, conta.

Na reposta da interpelação, que a reportagem teve acesso, o Jurídico informa que a declaração da diretora financeira, embora baseada em informações internas do hospital, era pessoal e que em nenhum momento em suas declarações ela “imputou responsabilidade financeira à Nutec pelos prejuízos decorrentes do contrato outrora vigente entre as partes”, diz trecho.

Por fim, o médico oncologista disse que tomou todas as providências necessárias para que o serviço continuasse a ser prestado com excelência após a saída da Nutec, que enviou informações minuciosamente detalhadas e organizadas, inclusive com o esquema quimioterápico de cada paciente, para que em hipótese alguma o tratamento destes pudessem ser prejudicados ou interrompidos.

Ele ainda destaca que em nenhum momento da transição o novo médico responsável pelo serviço, médicos, diretores ou gestores da Santa Casa, o procuraram pessoalmente para tomar conhecimento dos casos que estavam em andamento no hospital, o que inclusive foi sugerido por ele em um ofício encaminhado ao hospital e datado em 10 de maio de 2019.