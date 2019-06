A TRIBUNA faz aniversário e entra no seu “Ano 50”

1 de 2

O jornal A TRIBUNA comemora hoje (7), 49 anos de existência e entra no seu “Ano 50”, já que os periódicos começam sua contagem de tempo desde a primeira edição fazendo referência ao ano 1. É quase meio século de circulação ininterrupta levando informação imparcial e com apuração criteriosa para seu público leitor.

Fundado no dia 7 de junho de 1970 pelo jornalista Aroldo Marmo de Souza, quando ainda se chamava Tribuna do Leste, o periódico mudou de nome com a divisão de Mato Grosso, que aconteceu no ano de 1977, passando a se chamar A TRIBUNA, nome que mantém até os dias de hoje.

Testemunha ocular do crescimento de Rondonópolis, esteve presente em seus momentos mais marcantes e importantes, fazendo a cobertura dos acontecimentos e desenvolvendo campanhas em prol da cidade, como foi o caso da campanha pela duplicação da BR-364/163 entre Rondonópolis e Cuiabá, assim como pela criação da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e tantas outras, o que o fez merecer o título de maior jornal impresso do interior do estado.

Em todos os momentos desses 49 anos de existência, o A TRIBUNA tem cumprido com esmero o seu papel de representante da sociedade local, informando a população com notícias isentas, sempre procurando manter seu bem mais precioso: a credibilidade conquistada junto aos seus leitores e à sociedade como um todo.

Com toda sua história construída baseada na confiança da população e utilizando o jornal impresso como principal veículo para levar seu conteúdo aos leitores, atualmente também está presente na internet com sua versão online, assim como nas mídias sociais, e aplicativos de mensagens. Tudo para acompanhar a evolução digital, atendendo assim novos perfis de leitores, ampliando sua abrangência e levando ainda mais longe seu conteúdo. Para os leitores tradicionais, que não saem de casa pela manhã sem antes ler o jornal A TRIBUNA, o investimento na qualidade de sua impressão é contínuo.

Para a direção da empresa, com a inserção da plataforma digital e utilizando-se das diversas mídias on-line, ampliou-se ainda mais o alcance do conteúdo gerado pelo A TRIBUNA, o que democratiza ainda mais o acesso à informação, levando as notícias para um número cada vez maior de leitores.

Essas novas tecnologias e formas de se comunicar com seu público leitor, vem reforçar a sua vocação de levar a notícia, trabalhada com zelo na apuração dos fatos, para entregar o melhor conteúdo possível para uma maior quantidade de pessoas. Durante o decorrer do ano, novidades estão sendo preparadas para melhorar e facilitar ainda mais o acesso para a população da região sul do estado.

ENCONTROS EMPRESARIAIS

Uma importante característica do A TRIBUNA, em todos os seus muitos anos de existência, é o fato de sempre ter atuado como um impulsionador e parceiro do comércio e do setor produtivo da cidade, tanto divulgando as empresas em si quanto divulgando notícias de interesse do empresariado. A prova disso é a relação saudável que mantém com os empresários e com as entidades que representam os diversos setores produtivos.

Para estreitar ainda mais esses laços e contribuir para reforçar os negócios de seus parceiros e clientes, o jornal estará oferecendo este ano um Programa de Encontros Empresariais onde os parceiros do A TRIBUNA terão acesso às técnicas e ferramentas que se utilizam do que há de melhor e mais avançado no mundo dos negócios.

Inspirada em uma metodologia desenvolvida nos Estados Unidos, mais especificamente na Ohio University, e aplicada aqui pela MAPL Consultoria e Treinamento, que tem como mentor o consultor empresarial Manoel Lima, o Programa utiliza as pesquisas sobre o comportamento do consumidor, seus desejos de consumo, necessidades, experiências, emoções, memórias, atenção, percepção e motivação para chegar a um mapeamento completo do perfil deste consumidor e gerar insights valiosos acerca das suas preferências, tendências e expectativas, para assim criar jornadas perfeitas que irão atrair, converter, fechar, encantar e transformar os negócios através das vendas.

A parceria permitirá aos clientes e amigos do A TRIBUNA terem acesso a esse conteúdo de forma prática, atualizada e relevante. Além de dominar as principais técnicas, esses empresários e gestores terão em mãos um modelo prático, estratégico e simples de ser implementado, o que possibilitará mais velocidade na geração de resultados.

O Programa de Encontros Empresariais é resultado de uma parceria entre o A TRIBUNA e a MAPL Consultoria e Treinamento, empresa sediada em São Paulo, e funcionará como um processo acelerador de negócios com a força científica da Neurociência nos diferentes estágios das empresas. Em breve, divulgaremos mais detalhes da novidade.

EDITORIAL – Leia mais sobre os 49 anos do A TRIBUNA em nosso editorial, na página A*2.