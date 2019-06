Táxis e mototáxis: Projeto reduz vagas na cidade

Está tramitando, na Câmara Municipal, um projeto de autoria do Executivo que prevê a redução das vagas de táxis e mototáxis em Rondonópolis. De acordo com o vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB), presidente da Comissão de Transporte e Trânsito, a proposta é uma reivindicação das duas categorias de transporte de passageiros. “Esta medida está sendo tomada para equilibrar o transporte individual de passageiros, ou seja, os mototaxistas e também os taxistas. Hoje, a concorrência está demais, principalmente com os motoristas de aplicativos de celular. É um projeto que busca equalizar este tipo de transporte no município para que os que estão no mercado tenham rentabilidade no seu trabalho”, explica o vereador.

De acordo com Rodrigo da Zaeli, a proposta de redução não vai significar que alguns trabalhadores irão perder suas vagas. “Hoje, na cidade, são 770 mototaxistas e pelo projeto vai cair para 760. Já as vagas de táxis são 204 e vai cair para 191, isso em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo projeto do Executivo que tomou por base o índice populacional. No entanto, é bom que fique claro que as vagas que existem acima do limite da lei que deve ser aprovada, não serão extintas de imediato, mas serão diluídas ao longo do tempo como, por exemplo, quem deixar de cumprir com as obrigações legais. Esta nova proposta também impedirá que o poder público continue criando novas vagas”, explicou o vereador.

O projeto de lei estava na pauta da leitura da sessão ordinária da Câmara Municipal ocorrida ontem (5). Agora, o projeto aguarda o parecer das Comissões da Câmara. Depois disso, poderá seguir para votação em plenário.