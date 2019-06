Duplicações na região do Trevão estão em andamento

Conforme havia sido prometido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a obra de duplicação entre o Trevão de Rondonópolis até o Córrego Lourencinho, na BR-364, foi retomada após o término do período chuvoso. Quem passou pelo local já observou que a empreiteira responsável pelo serviço, a Tripolo, está com maquinário e trabalhadores no local e o serviço parece ocorrer com força total. A obra de duplicação começou no segundo semestre de 2018 mas, com o início das chuvas, foi suspensa pela construtora até que o período de seca se consolidasse novamente.

A duplicação é um dos serviços remanescentes do projeto da Travessia Urbana da BR-364, que teve o convênio encerrado em 2014 sem que tivesse sido concluído. A obra, executada agora pelo DNIT, prevê a revitalização do pavimento já existente, a construção de uma nova pista dupla e duas pistas margeando a rodovia (uma de cada lado), além da construção de duas grandes rotatórias, uma nas proximidades da Scania, e outra no final do prolongamento da Avenida Beira Rio. Estão previstas também, no mesmo contrato, a iluminação e ciclovias, pelo valor total da obra de R$ 15,6 milhões.

Já na BR-163, a obra de duplicação no trecho que compreende o Trevão e a Cervejaria Petrópolis, que foi reiniciada na primeira quinzena de abril, também segue acontecendo.

No momento, a empresa contratada pela Concessionária Rota do Oeste, responsável pela duplicação, realiza os serviços de drenagem do trecho que será atendido.

No local, os trabalhos iniciados em setembro de 2018 acabaram interrompidos devido a um impasse entre a empresa e a Prefeitura de Rondonópolis, que fez com que o serviço fosse paralisado.

Após muita negociação, em janeiro deste ano, Rota do Oeste e Prefeitura entraram em acordo e o anúncio de retomada da obra foi feito. Contudo, somente após a diminuição das chuvas o trabalho começou efetivamente.

A obra de duplicação e outras melhorias para o fluxo do trecho está orçada em cerca de R$ 35 milhões e é custeada pela concessionária, com recursos oriundos da arrecadação de pedágios.

As duas obras são aguardadas há muito tempo pelos motoristas que passam pelas rodovias federais e a população de Rondonópolis, especialmente as pessoas que trabalham nos Distritos Industrias Vetorasso e Élio Razia e, diariamente, enfrentam trânsito carregado e riscos de acidentes nesses locais.