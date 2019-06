A empresária Cássia Mattos que atua no ramo joalheiro há alguns anos, estando ela e sua irmã já na 2º geração do negócio, está sempre antenada com as novas tendências das feiras nacionais e internacionais também, no eixo São Paulo – Nova York.

Em um bate papo descontraído abri sua bolsa chiquetérrima da Louis Vuitton e encontrei óculos, chave, batom, maquiagem, lenço de papel e uma Bíblia, que ela lê todos os dias. Felicidades e Sucesso!!!