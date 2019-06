CDL busca amparo legal e fiscalização para barrar itinerantes

Representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis (CDL) compareceram, ontem (4), na reunião da ordem do dia da Câmara Municipal. Eles foram pedir aos vereadores que cobrem da Prefeitura uma fiscalização mais efetiva do comércio itinerante que passa pela cidade, denominado de “Feira do Brás”.

“Estes representantes da CDL querem o cumprimento da legislação com uma fiscalização mais efetiva contra este tipo de comércio que passa pela nossa cidade, oferecendo produtos de má qualidade e sem declaração de origem. A princípio, vamos agendar uma reunião com o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) para mostrar a preocupação do comércio e, posteriormente, vamos levar a situação para o Ministério Público e Polícia Federal, para cobrar destas instituições um posicionamento sobre o venda de produtos sem origem declarada”, afirmou o presidente da Casa de Leis, vereador Cláudio da Farmácia (MDB).

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Thiago Luís Sperança, o comércio itinerante que passa pela cidade, além de oferecer produtos de baixa qualidade e também falsificados, prejudica diretamente o comércio formal que arrecada para o Município, além de gerar emprego e renda para a população. “Estou aqui na Câmara em defesa, principalmente, do pequeno comerciante que vem sentindo na pele a ação deste tipo de comércio. Na quinzena que eles passam por Rondonópolis, as vendas caem bastante. É uma concorrência desleal com quem paga seus impostos e emprega na cidade”, disse.

Conforme Cláudio da Farmácia, os representantes do comércio local querem uma legislação mais dura no que diz repeito ao comércio itinerante em Rondonópolis. “A princípio, foi falado na criação de taxas de alvarás mais altas para este tipo de comércio e uma fiscalização mais efetiva”, antecipou o vereador.