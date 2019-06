Baixa anunciada nos preços ainda não reflete nas bombas

A redução nos preços dos combustíveis anunciada pela Petrobras, na noite do último dia 31, ainda não chegou nas bombas dos postos de combustíveis em Rondonópolis, o que só é esperado para a próxima semana. A redução anunciada e que começou a vigorar nas refinarias da Petrobras no último sábado (1) seria de 6% no preço do óleo diesel e de 7,16% na gasolina, redução que deve ocorrer nos produtos puros, ainda sem a adição de biocombustíveis.

Nos últimos dias, o preço do óleo diesel teve uma ligeira queda nas bombas, por conta de uma pequena baixa de alguns centavos no preço das distribuidoras, o que levou alguns postos de combustíveis da cidade a reduzirem os seus preços nas bombas em R$ 0,10, mas essa diferença a menos no valor se deve à flutuação do preço do combustível no mercado internacional. O preço da gasolina permaneceu estável na última semana.

No mais recente levantamento de preços realizado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), entre os dias 26 de maio a 1 de junho, o preço médio da gasolina em Rondonópolis era de R$ 4,603, com o preço mínimo de R$ 4,479 e o preço mais elevado de R$ 4,790. No mesmo período, o combustível era vendido nas distribuidoras pelo preço médio de R$ 4,087, com o preço mínimo em R$ 4,008 e o máximo de R$ 4,180.

O preço mais em conta da gasolina foi encontrado em um posto de combustíveis localizado no Distrito Industrial Vetorasso, na saída para Campo Grande (MS) e o preço mais alto era praticado por um posto localizado na Avenida Bandeirantes, no bairro Jardim Itapuã.

Já o óleo diesel foi vendido no mesmo período nas bombas de combustíveis pelo preço médio de R$ 4,026, com o preço mínimo praticado de R$ 3,790 e o preço máximo em R$ 4,359. Enquanto isso, nas distribuidoras o combustível foi vendido pelo preço médio de R$ 3,530, com o preço mínimo de R$ 3,380 e máximo de R$ 3,694.

O óleo diesel foi vendido pelo menor preço na cidade por um posto localizado no Distrito Industrial Vetorasso e o preço mais alto foi detectado em um posto que fica no quilômetro 214 da BR 364, zona rural de Rondonópolis.

ÁLCOOL

Nos últimos dias, o preço do álcool, ou etanol, tem caído nas bombas, mas o preço desse combustível é regulado pelo mercado interno, diferentemente do que acontece com o preço da gasolina e do diesel, que é influenciado pela flutuação dos preços do petróleo e do dólar no mercado internacional.

O combustível chegou a ser vendido na casa dos R$ 2,929 no final de janeiro, mas já pode ser encontrado, em alguns postos da cidade, por até R$ 2,499. A queda no preço do combustível se deve à oferta do mesmo no mercado, que está aquecido e recebendo novos investimentos.

Dessa forma, o álcool ou etanol está sendo uma boa opção para proprietários de veículos que usam esse combustível.