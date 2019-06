Atuação: Saúde pública é o novo foco do Grupo de Mulheres

1 de 2

O Grupo de Mulheres em Prol de Rondonópolis agora está com suas ações voltadas para acompanhar a situação do atendimento na saúde pública, a princípio no Hospital Regional de Rondonópolis e Hospital Santa Casa de Misericórdia, por onde já começaram as reuniões pontuais, sendo anteontem (3) com o corpo clínico da Santa Casa e ontem (4), com parte da diretoria.

“Nosso grupo de mulheres tem como lema de trabalho ‘colocar luz nas questões’. Queremos entender cada problema para ajudar a sociedade a ter um entendimento melhor do que está dando certo e o que não está. Na área da saúde, o nosso trabalho teve início quando as integrantes do grupo começaram a receber várias denúncias sobre as deficiências no atendimento à saúde pública. Diante disso, montamos uma agenda de reuniões que começaram pela Santa Casa”, disse a empresária Tânia Balbinotti, que faz parte do grupo.

Ela explica que, neste primeiro momento, o grupo quer procurar o entendimento de toda situação do atendimento para, posteriormente, tomar decisões e fazer sugestões. “O Grupo de Mulheres tem a força do conjunto que, numa cobrança voltada ao poder público, por exemplo, pode acabar conquistando alguma coisa para a população. Agora, queremos saber o que está provocando a crise na saúde. Sabemos que faltam recursos, mas também existem decisões políticas e administrativa que afetam ainda mais esta falta de recursos e, consequentemente, o atendimento digno à população”, ressaltou.

“A princípio, sabemos que a Santa Casa tem uma porção de problemas. O governo estadual anterior fez um acordo para repor os recursos às Santas Casas e não cumpriu. A tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), não cobre o custo total dos atendimentos. Além disso, nos últimos anos, o governo diminuiu o repasse do valor do leito de UTI de R$ 1.800 para R$ 1.300. Esses e outros fatores só contribuíram para o acúmulo das dívidas”, completou Tânia Balbinotti.

DÍVIDA SUPERIOR A R$ 20 MILHÕES

Conforme o médico Sinésio Alvarenga, vice-presidente da Santa Casa, a gestão da entidade sempre tem buscado o apoio da sociedade e a presença do Grupo de Mulheres é vista com bons olhos pela diretoria da entidade, que reconhece os esforços da sociedade ao longo dos anos pela manutenção da Santa Casa, desde o lançamento da sua pedra fundamental, onde tudo começou em um terreno doado pelo saudoso José Salmen Hanze.

“Desde a sua fundação, a Santa Casa sobrevive de parte de recursos públicos e outra parte de doações. A Santa Casa nunca recebe o real custo dos atendimentos dos pacientes do SUS. Sobrevive com as doações e emendas parlamentares. Além disso, possui isenções tributárias que acabam sendo uma forma de doação do poder público. Hoje, devido a vários fatores, a Santa Casa acumula mais de R$ 20 milhões em dívidas porém, a sociedade pode ficar tranquila que ainda existem saídas para que essa dívida seja quintada”, revelou Sinésio Alvarenga.

Ele ressalta que a dívida da Santa Casa aumentou pois, em que pese das dificuldades, o atendimento à população foi ampliado, inclusive com novos serviços, a exemplo do atendimento de alta complexidade como cirurgias cardíacas.

“Nos últimos anos, a Santa Casa cresceu e foram três blocos inaugurados e aumento dos leitos de internações. Passou a fazer atendimento de alta complexidade, como cirurgia de peito aberto e cirurgias vasculares. Os leitos de UTIs também aumentaram, mas o repasse prometido pelo Estado diminuiu. Esses foram alguns dos fatores que elevaram a necessidade financeira”, explica.

Conforme o vice-presidente, a direção do hospital está articulando com a bancada de deputados federais de Mato Grosso, emendas parlamentares para que a dívida de mais de R$ 20 milhões seja sanada. “A Santa Casa pode receber, do governo federal, até R$ 27 milhões ao ano. Além disso, ainda poderemos recorrer a uma linha de financiamento do governo federal por meio de Fundos para entidades, como a Santa Casa, com juros mais baixos. Com acesso a recurso federais e cortes de despesas que estamos realizando, vamos conseguir vencer esta crise”, externou.