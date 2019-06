Vila Operária: Padres pedem apoio a deputado para reforma de paróquia

Construída há 52 anos, os padres da Paróquia São José do Operário, localizada no distrito de Vila Operária, em Rondonópolis, entraram em contato com o deputado estadual delegado Claudinei (PSL), na manhã de ontem (03), para verificar a possibilidade de apoio para a reforma da paróquia. Estavam presentes os párocos Volnei Luiz Weber, Lothar Bauchrowitz e Milton Gomes Gonçalves.

A questão financeira foi um dos problemas apresentados pelos religiosos ao parlamentar. “Estamos caminhando com dificuldades. Precisamos de apoio. Não custa nada pedir auxílio. Sei que existem vários tipos de colaborar. A intenção, neste ano, é arrecadar recursos, fazer caixa para estas obras. Não sei quanto tempo vai durar isso. A igreja, na verdade, é um benefício à sociedade”, explica padre Volnei Weber.

“A Vila Operária somos 37 comunidades, nosso público gira em torno de 50 mil ou mais. Pegamos toda essa região da zona rural até Poxoréu. A paróquia é uma das maiores da Diocese”, comenta.

Um dos relatos passados para o deputado foi que em época de chuvas tem entrado água na igreja, as paredes estão rachadas, mesmo na tentativa de arrumar o telhado que, muitas vezes, não dá certo devido o material ser muito antigo.

Claudinei Lopes conheceu a estrutura da paróquia e viu de perto as dificuldades enfrentadas pelos párocos. “A gente vai verificar a possibilidade de como vamos poder ajudar. Sabemos que é um bem que favorece a sociedade que tem este elo com a religião. E tudo que vem de encontro com benefício social, não podemos fechar os olhos”, argumenta o parlamentar (Com informações da assessoria do deputado Claudinei Lopes).