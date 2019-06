Incêndio em creche deixa 130 crianças sem aulas

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) estuda como dará continuidade ao atendimento de 130 crianças do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Jonas Nunes Cavalcante, que fica na Vila Canaã, em Rondonópolis, destruído por um incêndio no início da tarde de ontem (3). No momento, as aulas estão suspensas por tempo indeterminado, já que a estrutura da unidade foi comprometida pelo fogo.

De acordo com as informações, as chamas teriam começado no depósito de produtos de limpeza. O fogo destruiu todo o pavilhão que, além do depósito, abrigava também algumas salas de aula e dependências administrativas. Todas as crianças e servidores deixaram a unidade em segurança e ninguém se feriu no incidente. Ainda houve tempo para que alguns móveis fossem retirados e, segundo a Secretaria de Educação, todos os profissionais estavam treinados para agir diante de uma situação como essa.

Acionado, o Corpo de Bombeiros de Rondonópolis fez o combate ao fogo e isolou a área, que será submetida à perícia. Segundo informado pelos Bombeiros, o incêndio foi rapidamente controlado com o uso de 4.235 litros de água, e o trabalho contou com o apoio de uma Viatura AT com capacidade de 20 mil litros de água, para realização do rescaldo.

Os alunos da creche foram levados para uma casa da vizinhança, para que posteriormente os pais e responsáveis, que foram avisados, buscassem as crianças. Os atendidos na unidade têm idade entre seis meses a quatro anos, e estudam em período integral.

Segundo informado pela Prefeitura, está programada para acontecer hoje (4) a licitação para contratação de uma empresa para construir uma nova creche na Vila Canaã, obra que já estava programada. Enquanto isso, a Semed estuda uma forma de atender as crianças que ficaram sem a creche devido ao ocorrido.