Res. Maria Teresa: Retomada das obras da Escola é cobrada por comunitários

Lideranças comunitárias foram recebidas, ontem (3), na redação do jornal A TRIBUNA. Os comunitários estão cobrando do Governo do Estado a retomada das obras da Escola Estadual do Residencial Maria Teresa. “Essa obra foi anunciada em 2012 mas, até agora, está sem conclusão. É uma demanda antiga para a nossa região, pois cerca de 15 mil alunos têm que buscar outras unidades escolares em bairros mais distantes. Os comunitários da região estão elaborando um documento a ser encaminhado para o Ministério Público, cobrando a conclusão da escola”, afirmou Sebastião Surubi, presidente da Associação de Moradores dos Bairros Morumbi e Vila Roseli.

Conforme os comunitários, o local hoje está abandonado e tomado pelo mato. “Quando a empresa paralisou a obra, no local havia um guarda, hoje está tudo abandonado. Até parte de material, como ferragens, brita e areia foi furtada do local. Queremos que os deputados estaduais também cobrem do governo estadual a retomada das obras o quanto antes”, disseram.

A construção da escola foi anunciada ainda no ano de 2012, com previsão para ser concluída em janeiro de 2015. A ordem de serviço foi dada em 2013, sob responsabilidade da construtora Ampla mas, em 2015, apenas a parte de fundação havia sido realizada.

O contrato referente à obra foi rescindido, uma vez que a empresa responsável não estava cumprindo os prazos. Houve, portanto, um novo e demorado processo licitatório para a retomada do serviço, que após praticamente estar finalizado, foi cancelado pelo Estado devido a transição de governo.

Outras escolas anunciadas na mesma época que a do Maria Tereza, já estão em pleno funcionamento, como é o caso da Escola Estadual Professora Stela Maris Valeriano da Silva, no bairro Edelmina Querubim, e a Escola Estadual Edith Pereira Barbosa, no Residencial Farias. Apenas a do Maria Tereza foi iniciada e paralisada.