“Comando Móvel”: Polícia Militar inicia operação na Grande Vila Aurora

1 de 2

A Polícia Militar (PM) deflagrou mais uma etapa da Operação Comando Móvel, desta vez atendendo a região da Grande Vila Aurora. O objetivo, nesta terceira edição, é reduzir o índice de ocorrências na região, prender pessoas em conflito com a lei, bem como retirar armas e drogas de circulação. Além do efetivo, toda uma estrutura é levada para atender a região, como é o caso do micro-ônibus com os serviços administrativos da PM disponíveis, facilitando assim que a população leve informações, sugestões e contribua com o trabalho da polícia na cidade.

Outras duas edições da Operação Comando Móvel já foram realizadas em 2019, atendendo inicialmente a Região da Vila Operária e, posteriormente, a Região Salmen. Desta vez, na Vila Aurora, o foco principal deve ser o combate aos furtos e roubos à residência. “Nós sabemos que o maior índice de roubo à residência é na região da Vila Aurora, então vamos atuar bastante no combate a esse tipo de crime que vêm incomodando tanto a sociedade quanto a Polícia Militar”, destacou o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) e da 14ª Companhia Independente Força Tática, tenente coronel PM Gleber Candido Moreno.

Para realizar a operação, a PM reforça o policiamento na área atendida e se utiliza também de outras modalidades de policiamento, como é o caso do uso de bicicletas, que permitem grande interação com a comunidade. Vale lembrar que, durante a Comando Móvel, o policiamento ostensivo nas outras regiões da cidade continua a acontecer da mesma forma. O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) também acompanha a operação, que conta ainda com o apoio da Prefeitura.

NÚMEROS – Na Grande Vila Operária, durante os dias de operação, 2.916 pessoas foram abordadas; 41 pessoas conduzidas à delegacia; 15 registros de flagrantes foram efetuados; quatro mandados de prisão cumpridos e oito veículos foram recuperados. Além disso, durante a operação nenhum homicídio foi registrado e houve queda nos registros de roubos (-7%) e furtos (-61%).

Já na Região Salmen, 1.069 pessoas foram abordadas; 41 pessoas conduzidas à delegacia; 17 registros de flagrantes foram efetuados; três mandados de prisão foram cumpridos e sete veículos foram recuperados. Também houve queda nos registros de roubos (-16%) e os furtos se mantiveram estáveis. Durante as duas edições, a PM também realizou a apreensão de armas e drogas.