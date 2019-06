Município suspende licitação da fiscalização eletrônica

A licitação para contratação de nova empresa para operar o sistema de fiscalização eletrônica do trânsito, no Município de Rondonópolis, prevista para acontecer na terça-feira (4), foi suspensa temporariamente pela Prefeitura. A medida foi tomada, conforme a publicação de suspensão, pela “necessidade de análise às impugnações e esclarecimentos ao Edital”. Desde o dia 17 de janeiro, Rondonópolis não conta com esse tipo de fiscalização, já que o contrato com a antiga empresa venceu na data e não foi renovado.

A licitação suspensa, com valor de R$ 25 milhões e contrato de cinco anos, previa a manutenção dos pontos de fiscalização existentes até então e a ampliação do serviço para outras vias, como a instalação de mais um radar na Avenida Goiânia, mais um radar na Avenida dos Estudantes e outros dois radares na Avenida Beira Rio. A instalação de câmeras com OCR (reconhecimento óptico de caracteres) também estava prevista.

Com os novos equipamentos que estão previstos, o Município tem condições de voltar a emitir Notificações da Autuação de Infração (NAI) e Notificações de Imposição de Penalidade (NIP).

Desde que o sistema deixou de funcionar e, posteriormente, quando a antiga empresa retirou os seus equipamentos de ruas e avenidas da cidade, o abuso na velocidade por partes de alguns condutores é sentido em alguns pontos.

Na Avenida dos Estudantes, Avenida Governador Júlio José de Campos e na Avenida Goiânia, é possível observar que alguns motoristas trafegam com velocidade alta, já que a fiscalização não existe mais.