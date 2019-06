“Luz Pela Leitura”: A TRIBUNA é lido diariamente no Centro de Reabilitação Louis Braille

O Centro de Reabilitação Louis Braille desenvolve, há pelo menos 14 anos, o Projeto “Luz pela Leitura”, que permite aos alunos terem acesso às notícias locais, estaduais, nacionais e até internacionais, publicadas diariamente pelo Jornal A TRIBUNA. O projeto é resultado de uma parceria da instituição com o jornal e tem o objetivo de oferecer aos seus alunos, deficientes visuais, uma maneira de se inteirarem melhor sobre o que acontece no mundo ao seu redor.

De acordo com a direção do Louis Braille, o A TRIBUNA oferece, gratuitamente, uma assinatura do seu jornal impresso à escola, que organiza grupos de leitura, onde os professores e monitores leem as notícias do periódico para os alunos.

“Esse projeto existe desde 2005 e realizamos dois grupos de leitura por semana. Os alunos têm uma participação muito boa e esse tipo de ação permite a eles o acesso à informação. Em tempos que a informação se torna cada vez mais importante nas nossas vidas, essa ação torna essas pessoas mais informadas e participativas na sociedade”, afirmou Fernanda Moreto, diretora da escola.

Para a dirigente do Louis Braille, a leitura do A TRIBUNA já se tornou um hábito entre os estudantes e eles sentem falta da atividade. “É muito interessante que ouvimos relatos de professores que atuam nesse projeto, que são a professora Alzira, a professora Ana Maria e o professor Claudemir, que quando eles pegam um livro ou outra coisa para ler para os alunos, eles pedem o jornal. Cadê o jornal? A gente quer que leia. Eles sentem falta, pois são notícias da cidade, de coisas que acontecem perto deles e eles sentem falta desse tipo de leitura”, completou Fernanda Moreto.

Um dos mais interessados pelo Projeto “Luz pela Leitura” é o aluno Aparecido Gomes, que diz se informar por meio da leitura do A TRIBUNA. “A leitura do jornal é importante, porque a gente não tem tempo de estar ouvindo o noticiário em casa e, às vezes, é através dessa leitura na escola que a gente vai ficar sabendo do que acontece na cidade. Inclusive, em alguns casos, até o professor que vai fazer a leitura não teve a oportunidade de ler em casa e vai ficar sabendo das coisas aqui, junto com a gente. E nós temos parentes, amigos na cidade e, é por meio dessa leitura, que nós ficamos sabendo o que acontece em Rondonópolis. Isso é muito importante para nós”, declarou.

Para a professora Alzira Araújo Gonçalves, o A TRIBUNA se tornou a leitura predileta dos alunos por conta da possibilidade de os manter informados sobre o que acontece na cidade. “Para mim e para todos eles, a leitura é um momento de socialização, porque lemos o jornal e fazemos uma discussão sobre o que lemos. O jornal contribui com essa discussão, com as nossas reflexões no grupo. O professor funciona como os olhos deles, e eu leio as manchetes e pergunto quais as matérias eles querem que eu leia. O Jornal A TRIBUNA é a fonte de informação mais próxima que a gente tem e eles adoram falar da cidade. E o jornal contribui com isso. Eles adoram o horóscopo, o esporte, até as palavras cruzadas nós já fizemos juntos. Discutimos política, as informações importantes que o jornal traz. Tudo isso é muito importante para todos eles e para nós também”, concluiu.

O Louis Braille atende 182 pessoas de todas as idades em Rondonópolis, portadoras de deficiências visual, físicas e intelectuais, e conta para isso com um quadro de profissionais composto de 17 professores e 4 funcionários de apoio.