Em Rondonópolis: Vereadores são favoráveis à PEC que unifica eleições

Alguns dos vereadores de Rondonópolis, ouvidos pela reportagem, avaliam a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que unifica as eleições no País, como positiva, uma vez que reduz gastos com as campanhas eleitorais. No entanto, para poder ser viabilizada a eleição única [prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República] já para 2022, os mandatos dos atuais prefeitos e vereadores teriam que ser prorrogados por mais dois anos e, com isso, as eleições municipais do ano que vem iriam pro espaço. “Acho ótima a proposta pelo ponto de vista que gera economia. Já a prorrogação dos mandatos de vereadores e prefeitos é uma consequência inevitável pois, diferente disso, não há como unificar o processo eleitoral em um espaço de tempo menor”, argumenta o vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Whatsapp: (66) 98124.0013

“É um projeto pensando em economia do dinheiro público na realização das eleições. Além disso, vai acabar com o chamado trampolim político onde, por exemplo, deputados se elegem já pensando em se candidatarem a prefeito dois anos depois. Com uma eleição unificada a cada cinco anos, como também prevê a PEC, isso vai acabar”, disse o vereador Juary Miranda.

“A proposta é válida e, se aprovada, irá gerar economia de recursos. Somente em 2018, por exemplo, o gasto com o processo eleitoral chegou à casa dos R$ 900 milhões. Já a prorrogação de mandato por mais dois anos não é uma coisa que, enquanto vereador, faço questão, embora seja uma vantagem para quem está no exercício do mandato. Mas do ponto de vista democrático é uma questão de avaliação”, externou o vereador Thiago Muniz.

Atualmente, a proposta está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Câmara dos Deputados, e existe muita articulação dos parlamentares para que a PEC seja aprovada já neste ano. Para que o pleito de 2020 possa ser adiado e prorrogado para 2022, é necessário aprovar a PEC até 4 de outubro deste ano.

Relator do projeto, o deputado Valtenir Pereira deu parecer favorável à proposta. Ela estabelece a coincidência geral dos pleitos para todos os mandatos eletivos, aumenta de 8 para 10 anos o mandato de Senador, estabelece o mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos e põe fim ao instituto da reeleição para os cargos do Poder Executivo.

Se aprovada, somente em Mato Grosso mais de 1,4 mil vereadores poderão ter o mandato prorrogado por mais dois anos, e as eleições municipais de 2020 ficariam canceladas, devendo ocorrer em 2022 junto com as eleições para escolha de presidente, governadores, senadores, deputados estaduais e federais. Com isso, aqui em Rondonópolis, os 21 vereadores e o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) ganhariam mais dois anos de mandato.

Na semana passada, o senador Wellington Fagundes (PR) pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que a Casa aprecie a proposta que prorroga o mandato dos atuais vereadores e prefeitos em regime de urgência urgentíssima, após o texto passar pela Câmara dos Deputados.

OUTRAS OPINIÕES

Durante um encontro ocorrido semana passada, em Cuiabá, o presidente da Associação Matogrossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga, disse que nesta semana, nos dias 4 e 5 de junho, os presidentes de entidades municipalistas, juntamente com os parlamentares que integram a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios e do Pacto Federativo, vão pressionar o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJ da Câmara, Felipe Francischini, para que coloque a PEC 56/2019 em votação na CCJ. “Se o deputado Felipe Francischini não colocar a proposta em votação vamos realizar uma grande mobilização nacional com a participação das entidades municipalistas, prefeitos e vereadores”, frisou.

Na ocasião, o deputado Valtenir Pereira disse que PEC é constitucional, de acordo com o regimento da Câmara dos Deputados. O parlamentar disse que a primeira etapa para que a PEC avance no Congresso é a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. Ele também destacou a economia de R$ 3 bilhões para o país. “Seria possível construir no Brasil, no mínimo, mais 1.500 creches e mais de três mil PSFs”, afirmou.

O presidente da UCMMAT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso), vereador Edclay Coelho, também apontou outras áreas onde os recursos poderiam ser aplicados. “Esses recursos poderiam ser investidos em infraestrutura, na área social, entre outros setores. A unificação dos mandatos é uma luta dos prefeitos e vereadores de Mato Grosso e do Brasil”, assinalou.

O presidente da União dos Vereadores do Brasil, Gilson Conzatti, também defendeu a proposta e disse que os prefeitos e vereadores estão andando lado a lado na defesa das propostas em prol dos municípios e da população. Além da PEC da unificação dos mandatos, Gilson lembrou outras lutas municipalistas, como a distribuição de recursos da arrecadação do Imposto sobre Serviços – ISS e a partilha dos royalties do petróleo.

A prorrogação dos mandatos acabou sendo esquecida durante os debates.