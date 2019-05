Segunda morte por suspeita de H1N1 é notificada

Outras cinco pessoas seguem internadas com suspeita e seis tiveram alta hospitalar recentemente

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a morte de mais um paciente com suspeita de H1N1, o segundo caso somente esta semana na cidade. A vítima é uma mulher, moradora de Pedra Preta, que não teve o nome divulgado. Ela estava internada na Santa Casa de Rondonópolis e morreu na madrugada de anteontem (29), no Hospital Filantrópico. Vale ressaltar que as duas mortes são tratadas como suspeitas, já que houve a coleta de material e os resultados dos exames ainda são aguardados.

A outra morte ocorreu na segunda-feira (27), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, sendo a vítima um idoso de 64 anos, morador de Rondonópolis.

Ainda na cidade, há cinco pessoas internadas com suspeita de H1N1, sendo que quatro são moradoras de Rondonópolis e uma é moradora de Jaciara. As outras seis pessoas (incluindo o bebê que estava internado na Santa Casa na segunda-feira) também com suspeita de H1N1 já tiveram alta hospitalar. Em todos os casos, os resultados dos exames, que são feitos em Cuiabá, também são aguardados.

A campanha de vacinação, que termina hoje (31), vacinou praticamente todos os grupos prioritários em mais de 100% da meta, restando apenas o grupo das crianças ainda atingir a meta estabelecida. Segundo o Município, 80% das crianças com idade entre seis meses e cinco anos, 11 meses e 29 dias foram imunizadas até o momento.

No caso dos demais grupos prioritários, as metas já foram atingidas e não há mais doses de vacina disponíveis.

“O que ocorre nestes casos é que pessoas de fora da cidade e caminhoneiros, por exemplo, acabam vindo para Rondonópolis se vacinar e, por lei, os postos devem disponibilizar a vacina desde que estas pessoas façam parte dos grupos prioritários, indiferente da cidade em que moram, nem mesmo se pode solicitar o local de residência para proceder com a vacinação”, explica o Município por meio de nota.

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é para que a população que faz parte dos grupos prioritários aguarde o comunicado da chegada das novas doses da vacina. Até o momento, o Ministério da Saúde ainda não informou se haverá nova remessa de doses.

Muitos munícipes têm procurado a rede pública em busca da vacina, mesmo não integrando grupos prioritários. A disponibilidade da imunização, no Brasil, atende normas da Organização Mundial da Saúde (OMS), não liberando a vacina para toda a população.

Os municípios recebem doses contabilizadas para atender a necessidade dos grupos prioritários, não podendo liberá-las para a população em geral.

No caso de Rondonópolis, por exemplo, com uma população estimada em mais de 223 mil habitantes, são apenas 56 mil pessoas que fazem parte do público-alvo a serem vacinadas.