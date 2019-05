Sanduíche de queijo coalho e guacamole

Ingredientes Ingredientes

2 fatias de pão tipo brioche

1 colher (chá) de mostarda dijon

1 colher (chá) de mostarda à l’ancienne

1/4 unidade de abacate picado

1/2 unidade de cebola roxa em conserva

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta do reino a gosto

3 bastões de queijo coalho

Azeite de oliva a gosto

PREPARO

Em uma assadeira, leve as fatias de brioche ao forno até dourar as bordas.

Em um bowl, misture as mostardas, o suco de limão, sal e azeite e espalhe em uma das fatias de brioche.

Em uma vasilha, misture bem o abacate com sal, azeite e pimenta e passe na outra fatia de pão.

Em uma frigideira antiaderente, doure o queijo coalho de todos os lados.

Disponha-o sobre a fatia de pão com mostarda, cubra com a cebola e com a outra fatia.

Sirva imediatamente.