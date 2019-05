Enfrentará o Vasco: Volante garante um Botafogo confiante

O Botafogo se prepara para o clássico do próximo domingo (2), às 10h, contra o Vasco, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Embalado após a classificação na Sul-Americana, os alvinegros pregaram respeito ao adversário, lanterna da Série A. O volante João Paulo ressaltou que a equipe vai a campo confiante em busca de mais um bom resultado no Nilton Santos.

“A gente evita falar do outro lado, porque a gente não vive. Posso falar do que vivemos aqui, posso garantir que vivemos um dia a dia excelente. A confiança está lá em cima sim. Mas respeitamos o Vasco, o seu treinador, a história entre os rivais. Um jogo grande, vamos dar o nosso máximo”, disse.

João Paulo exaltou a boa fase do ataque alvinegro, que marcou quatro gols contra o Sol de América, do Paraguai, anteontem (29), em casa.

“Uma coisa que a gente tem se cobrado no dia a dia. Barroca tem nos ajudado para ser mais vertical no último terço. Viemos de jogos em que conseguimos manter a bola, mas não conseguimos ser agressivos. Vínhamos trabalhando e conseguimos ser mais agudos e ter mais chances”, finalizou.