Saúde: Município inicia a 10ª Conferência Municipal

Teve início ontem (29) e prossegue hoje (30) a 10ª Conferência Municipal de Saúde, que terá como tema “Democracia e Saúde: Saúde Como Direito, Consolidação e Financiamento do SUS”. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde, com o objetivo anunciado de servir como instrumento da sociedade para debater políticas públicas voltadas para a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e lutar pelo fortalecimento da rede pública de saúde.

A Conferência foi aberta na noite de ontem, em cerimônia realizada na União Rondonopolitana das Associações de Moradores de Bairros (Uramb).

De acordo com a prefeitura, a 10ª Conferência Municipal de Saúde tem como objetivo reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS, fazendo uma avaliação da situação da saúde, mobilizando e estabelecendo diálogos com a sociedade para a construção coletiva de propostas para melhorias no atendimento ao público e compor o Plano Estadual e o Plano Nacional de Saúde.

Os temas que nortearão os debates serão: Democracia e Saúde: Saúde Como Direito, Consolidação e Financiamento do SUS e, durante a conferência, também serão eleitos os delegados e as delegadas que participarão da etapa estadual, que acontecerá em Cuiabá, de 03 a 05 de julho de 2019, antecedendo a 16ª Conferência Nacional de Saúde, marcada para Brasília, de 4 a 7 de agosto.

RESSALVAS

Diferentemente de conferências anteriores, dessa vez o poder público municipal não realizou as chamadas pré-conferências que eram feitas nas diversas regiões da cidade, como forma de ouvir sugestões e críticas da população. “Em todas as conferências anteriores, era feito uma pré-conferência nas regiões. E os moradores eram avisados para que apresentassem propostas. Este é o objetivo. Só que agora não foi levado em consideração a população que usa o SUS. Não foram feitas as reuniões com os conselhos locais e não foi divulgado direito a conferência”, informou Adesvaldo Galvão dos Santos, presidente do Conselho do PSF do bairro Jardim Ipiranga.