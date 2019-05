Projeto que barrava fogos não passa pela Câmara

O projeto de lei de autoria do vereador Adonias Fernandes (MDB) que proibia, em Rondonópolis, a queima de fogos de artifício ou qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro, não foi aprovado ontem pela Câmara Municipal.

De acordo com o autor da proposta, dos 21 vereadores, apenas nove estavam no plenário na hora da votação. Destes, oito votaram. Sete foram a favor do projeto e um contra.

“Para ser aprovado, o projeto necessitaria da maioria simples dos votos, que no caso seria 11 votos. Não entendi o porque, mas na hora da votação, 12 vereadores saíram do plenário e não votaram. Esta atitude deles foi contra o interesse da sociedade que defende o projeto, principalmente para zelar pela saúde de idosos, crianças, autistas e também de animais”, lamentou Adonias Fernandes.

Votaram a favor do projeto, os vereadores Thiago Muniz, Rodrigo da Zaeli, Subtenente Guinancio, Jailton Dantas, Orestes Miráglia, Roni Cardoso e Adonias Fernandes. O vereador Juary Miranda votou contra e o presidente da Câmara, vereador Cláudio da Farmácia, se absteve do voto.

Se o projeto fosse aprovado e sancionado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), o descumprimento da lei acarretaria ao infrator a imposição de multa no montante de R$ 2 mil, sendo que o valor poderia ser dobrado em caso de reincidência em um período de 30 dias.