Jair Bolsonaro vem a Mato Grosso para lançar projeto

Está confirmada a vinda do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao Estado de Mato Grosso, no próximo dia 5 de junho, no período da manhã, para o lançamento do projeto “Juntos pelo Araguaia”. O evento será realizado na cidade de Barra do Garças, na divisa com o Estado de Goiás. A informação foi divulgada ontem pela Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado.

O presidente irá assinar um protocolo de intenções e apoio de cooperação técnica com os estados de Mato Grosso e Goiás. De acordo com o governador Mauro Mendes, que participou de reunião para a definição do evento na Casa Civil, em Brasília, nesta quarta-feira (29), o programa que será lançado na próxima semana, no Dia Mundial do Meio Ambiente, será “um dos maiores do mundo em recuperação de bacias e matas ciliares”.

Para o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canutto, o programa “é o ponta pé inicial para que a gente possa até o final do mandato ter realmente ações concretas e implementadas para melhorar o Rio Araguaia e toda a riqueza que esse rio traz para a população, não só de Mato Grosso e Goiás, como do Pará”, destacou.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Floriano Peixoto, citou que o programa inaugura uma parceria “extraordinária com os governadores de Goiás e Mato Grosso”.

“É muito evidente que essa ação pioneira vai extrapolar os limites do Brasil, pois vamos mostrar que temos um governo que se preocupa com uma causa importantíssima, que é a preservação do meio ambiente. E essa ação vai se expandir ainda para o Brasil todo, de forma que a consciência de conservação de nossas bacias será amplamente difundida. E isso é o que nós queremos: preservar aquilo que nós temos de maior, que é a água”, ressaltou.

Participaram da reunião em Brasília, além dos ministros de Desenvolvimento Regional e da Secretaria da Presidência, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Santos Cruz, além de técnicos do Governo Federal e do representante do governo de Goiás.