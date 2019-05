Estudantes e trabalhadores da educação voltam às ruas

Trabalhadores da educação, estudantes e movimentos sociais devem se reunir novamente hoje em diversas cidades do Brasil, para protestar contra o contingenciamento de verbas para a educação, anunciado pelo Governo Federal. Rondonópolis também deve ter adesão do que está sendo chamado de 2º Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação Pública e Gratuita, com concentração na Praça Brasil, a partir das 8h, seguido de caminhada pelo Centro.

São esperados estudantes secundaristas, da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e do Instituto Federal de Rondonópolis (IFMT), se juntando a professores da educação municipal, estadual e federal, demais servidores da educação, além dos sindicatos representantes das categorias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No primeiro protesto realizado após o anúncio de cortes, no dia 15 de maio, aproximadamente 1,1 mil pessoas participaram da manifestação. Os protestos em Rondonópolis devem ganhar também a força dos servidores da educação do Estado, que estão em greve desde a última segunda-feira (27).

Os profissionais da educação e estudantes protestam contra o contingenciamento de recursos, que afirmam ter impacto direto no funcionamento de setores essenciais das universidades federais e institutos, como o pagamento de contas de energia elétrica, limpeza e segurança – inviabilizando o funcionamento das unidades de educação. Além disso, parte dos manifestantes também se coloca contra a Reforma da Previdência proposta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

As centrais sindicais anunciam para hoje manifestações em todas as capitais brasileiras e, a expectativa, é de reunir ao menos o mesmo público do último dia 15. No dia 14 de junho, uma nova manifestação é aguardada, desta vez abrangendo outros segmentos de trabalhadores, para protestar especialmente contra a reforma da Previdência.