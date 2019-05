Concessão do Marinho Franco: Anac homologa resultado de leilão

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) homologou o resultado do processo licitatório do Leilão nº 1/2018, que trata da concessão do Aeroporto Marinho Franco, em Rondonópolis, e outros, para a iniciativa privada. A homologação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) do último dia 24 e atende a um antigo clamor de parte da sociedade local, que cobra melhorias no aeroporto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o documento publicado no DOU, a nova administradora do aeroporto será o Consórcio Aeroeste, que é composto pelas empresas Socicam Terminais Rodoviários e Representações LTDA e Sinart – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico LTDA, que também administrará outros três terminais aeroportuários mato-grossenses que, juntos, formam o Bloco Centro-Oeste. O contrato de concessão da empresa tem a validade de 30 anos, prorrogáveis por mais cinco.

A expectativa é que o Consórcio Aeroeste invista cerca de R$ 70 milhões no terminal rondonopolitano e que a medida possibilite a abertura de novas linhas de voos para a cidade. Atualmente, o Aeroporto Marinho Franco é administrado pela prefeitura e recebe uma média de 70 a 80 mil pessoas por ano.

Ele opera com um voo diário regular da Azul Linhas Aéreas, no período da noite, que faz a linha entre Rondonópolis e Campinas (SP). Agora, o que se espera é que a Aeroeste anuncie investimentos para a ampliação, melhorias e demais investimentos nos terminais.

Em Mato Grosso, além do aeroporto de Rondonópolis, os de Cuiabá, Sinop e Alta Floresta também estão no pacote de concessão. O investimento projetado para o Estado é de R$ 770 milhões ao longo da concessão de 30 anos.

A empresa terá até 25 de julho para apresentar documentos para a Anac e o contrato de concessão, propriamente, deverá ser assinado no dia 2 de setembro próximo, para que então o Consórcio Aeroeste possa, de fato, começar a operar o Marinho Franco.