Cidade de Pedra vai colocar funcionários de aviso prévio

A empresa Cidade de Pedra, que atualmente opera no transporte coletivo em Rondonópolis, ameaça, mais uma vez, retirar os seus veículos de circulação no município. Ainda nesta semana, conforme apurado pela reportagem, representantes da empresa devem protocolar, na Prefeitura, um documento informando que no dia 30 de junho todos os seus funcionários passarão a cumprir aviso prévio.

Como já foi amplamente noticiado, no decorrer deste ano, a empresa decidiu entregar a concessão para a Prefeitura, fato que ocorreu no dia 23 de fevereiro. No entanto, após novas promessas do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), a partir de uma comissão de representantes políticos, comunitários e sociedade organizada, a empresa decidiu permanecer até o próximo mês de junho, aguardando a efetivação das propostas da comissão que foram apresentadas e formalizadas em um documento protocolado junto ao poder público.

Uma das propostas é que a Prefeitura ofereça à empresa a isenção de 4% do Imposto Sobre Serviços (ISS), manutenção de 38% de pagamento do passe estudantil por parte da Prefeitura e custeio pelo poder público de mais 38% da gratuidade no sistema.

“O prefeito, até agora, não nos atendeu com estas propostas elaboradas pela comissão. Além de tudo, ainda não começou o processo para nova licitação da concessão do transporte coletivo. Sendo assim, a única alternativa que resta para a empresa é entregar o serviço e recolher os veículos”, afirmou Paulo Sérgio da Silva, diretor da empresa.

LICITAÇÕES DESERTAS

Por três vezes, a Prefeitura tentou contratar uma empresa para operar o serviço na cidade e não teve interessados. Na última tentativa, a Comissão Permanente de Licitação realizou, no dia 27 de dezembro de 2018, a concorrência pública 11/2018, destinada à concessão para prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros no município, que foi declarada novamente “deserta” (sem interessados).

Na ocasião, o atual secretário municipal de Transporte e Trânsito, Rodrigo Metello, destacou que seria realizada uma nova análise sobre a questão. Atualmente, a Cidade de Pedra atua com frota defasada, linhas e horários reduzidos, além de veículos velhos. Sem contrato, a empresa não investe e a Prefeitura também não pode cobrar melhorias.