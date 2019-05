Projeto que barra queima de fogos deve ser votado hoje

Deve ser votado hoje (29), durante a sessão da Câmara Municipal, o projeto de lei de autoria do vereador Adonias Fernandes (MDB) que, caso seja aprovado e depois sancionado pelo prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), ficará proibida em Rondonópolis a queima de fogos de artifício ou qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro.

Pelo projeto, o descumprimento da lei acarretará ao infrator a imposição de multa no montante de R$ 2 mil, sendo que o valor poderá ser dobrado em caso de reincidência em um período de 30 dias.

Ontem, durante a reunião da ordem do dia, a pedido do vereador Subtenente Guinancio (PSDB), representantes de entidades protetoras dos animais e representantes de revenda de fogos de artifício foram ouvidos pelos parlamentares. “Nós, que somos protetores dos animais, também sofremos com a queima de fogos. Nas comemorações do Ano Novo, por exemplo, a cidade, para nós, vira um caos, pois os animais fogem de casa, desaparecem e muitas vezes são atropelados, pois ficam agitados com o barulho. Somente na virada de 2018 para 2019 foram 50 ocorrências como estas registradas”, enfatizou Elisângela de Oliveira, da Ong Cantinho de Proteção Animal.

De acordo com o subtenente Guinancio, o projeto do vereador Adonias tem o apoio dos 21 parlamentares. “Nesta situação, achei importante chamar os representantes das entidades protetoras dos animais e representantes de revenda de fogos de artifício para serem ouvidos”, justificou.

Para os comerciantes do ramo, no Brasil, o Estado de Mato Grosso é o que menos solta fogos e não avaliam a situação como um problema na cidade, “pois os artefatos animam as festas e sua revenda gera receita para o Município, uma vez que os impostos são bem mais caros”, argumentam.

Segundo o vereador Adonias Fernandes, a proposta também tem o apoio da comunidade autista de Rondonópolis, onde a estimativa é que existem mais de 300 pessoas com essa síndrome. “Este público tem muita sensibilidade ao som e, a queima de fogos de artifício acaba sendo um pesadelo para muitos”, sustenta Adonias.