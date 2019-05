Ônibus pega fogo no centro da cidade

Um ônibus da empresa Cidade de Pedra pegou fogo na tarde de ontem (28), em plena Praça dos Carreiros, região central da cidade, o que causou um grande alvoroço e assustou os passageiros e as pessoas que passavam pelo local. Até o fechamento da edição não havia informações sobre as causas do incêndio, mas o fogo teria começado por volta de 16 horas, na parte frontal do veículo, mais especificamente no motor, teria se alastrado rapidamente e em pouco mais de cinco minutos já tinha consumido todo o ônibus. Apesar disso, não houve feridos.

De acordo com o gerente da empresa, Paulo Sérgio da Silva, o ônibus em questão fazia a linha do bairro Alfredo de Castro e, assim que chegou na Praça dos Carreiros, o motorista percebeu que havia um princípio de fogo na parte da frente do ônibus.

Rapidamente, ele teria pedido que todos os passageiros descessem do veículo e começou, juntamente com populares e outros funcionários da empresa, o combate ao fogo, com uso de extintores.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e em poucos minutos já estava no local, mas não havia mais o que ser feito nesse momento.

“Quando chegamos, já encontramos o veículo todo em chamas. Nós chegamos cerca de dois minutos aqui, pois estávamos próximos. Mas o fogo já tinha tomado conta totalmente do ônibus e não restou muito o que fazer. O fogo propagou muito rápido”, contou o sargento do Corpo de Bombeiros, Carlos Antônio de Souza.

Segundo ele, no momento em que os bombeiros chegaram no local, os funcionários da Cidade de Pedra já haviam dado início ao combate ao fogo, com uso de extintores, e eles complementaram com duas mangueiras de água, mas não houve como evitar os danos no veículo, que ficou destruído pelo fogo. “No entanto, ainda conseguimos evitar um mal maior, visto que há a rede elétrica, as lojas no entorno, que poderia ter sido atingidas. Ao menos conseguimos evitar que os danos fossem maiores”, concluiu o bombeiro.

Por conta do incêndio no ônibus, o trânsito no local teve que ser interditado em pleno horário de pico, o que gerou um congestionamento nas ruas próximas, porém, por volta das 17 horas o trânsito já tinha sido liberado e fluía normalmente.