Interdição em avenida complica o trânsito na Júlio Campos

A obra para construção de galerias para drenagem de águas pluviais, na Avenida dos Estudantes, bloqueia há alguns dias o sentido Centro da pista, medida tomada para garantir a segurança dos trabalhadores e também dos condutores, já que há veículos pesados atuando no trabalho que acontece entre a rotatória de acesso ao Parque São Jorge e a de acesso ao Colina Verde. Contudo, o bloqueio da pista acabou causando um aumento natural no volume de veículos na Avenida Governador Júlio José de Campos, com o trânsito desviado para a via.

Já nos primeiros dias da interdição, os motoristas sentiram a dificuldade para passar pela região, especialmente nas imediações do acesso da Avenida W-6 (que passa ao lado do CT do Tigrão) para a Júlio Campos. Neste local, os veículos cruzando a pista o tempo todo já eram um grande problema, mas, com o aumento do fluxo, a situação ficou caótica.

O mesmo problema acontece, embora com menor intensidade, em outros pontos da Avenida Júlio Campos. Próximo ao local em que existia um radar, por exemplo, na manhã de ontem (28) um grave acidente foi registrado, quando um motociclista colidiu na lateral de um veículo que saia do bairro Granville e entrava na avenida.

O piloto da moto teve ferimentos graves e foi levado ao Hospital Regional pelo Samu. O acidente aconteceu por volta das 7h, horário de pico, e o trânsito por toda Avenida Júlio Campos exigiu muita paciência dos condutores.

Ainda no período da manhã cones foram colocados para amenizar a situação do encontro entre a W-6 e a Júlio Campos. Ao fim do dia, no horário de pico, agentes de trânsito do Município faziam o controle dos veículos no local. Contudo, vale lembrar, que mesmo sem o bloqueio da Avenida dos Estudantes o local já apresentava problemas e acidentes, devido a entrada brusca de alguns condutores que chegam da W-6 para acessar a Júlio Campos, necessitando de medidas por parte da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat).