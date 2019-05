Em Mato Grosso: PM intercepta aeronave e apreende carga de ouro

1 de 2

Policiais militares de Mato Grosso e Goiás prenderam uma pessoa e apreenderam 16,6 quilos em barras de ouro avaliadas em R$ 2,8 milhões, conforme a cotação do dia, no final da manhã de ontem (28.05), no aeroporto de Aragarças. A Polícia Federal foi acionada para o registro da ocorrência.

O flagrante foi possível a partir de informações interceptadas pela PM de Mato Grosso, de que uma aeronave estaria pousando no aeroporto de Aragarças, cidade vizinha a Barra do Garças, com uma carga ilegal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o tenente PM Aguinelo Silvestre de Oliveira Júnior, os militares de Goiás aguardaram a chegada da aeronave que iria pousar para abastecer e realizaram a abordagem. “A PM de Mato Grosso auxiliou na interceptação já que a aeronave carregava algo irregular, só não sabíamos o que seria. Logo que a carga foi identificada ajudamos nas buscas e abordagens. Os agentes da Polícia Federal chegaram logo em seguida”.

O piloto W.D.M.A., (35), disse que presta serviço para uma empresa proprietária da aeronave (Neiva EMB-711ST de prefixo PTRRB) e que decolou da cidade de Novo Progresso, no Pará, e tinha como destino a cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo. Foi apreendido também um total de R$ 4,7 mil em dinheiro.

O suspeito foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal de Barra do Garças, onde poderá responder por crime de usurpação mineral previsto no art. 2º da Lei nº 8.176/91.