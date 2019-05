Ocorreu na escola: Caso de criança supostamente estuprada está sendo apurado

A Polícia Judiciária Civil (PJC) investiga o abuso sexual sofrido por uma criança de 3 anos, supostamente ocorrido dentro do Colégio Adventista de Rondonópolis. Os pais da criança, conforme noticiado anteriormente, registraram um boletim de ocorrência (BO) na sexta-feira (24), relatando que a situação foi percebida após a criança, uma menina, ter retornado do período de aula.

A direção do Colégio emitiu uma nota e negou que algum tipo de abuso tenha ocorrido dentro da unidade escolar. Segundo informado, assim que foi comunicada pelos pais da criança sobre o caso, a escola disponibilizou as imagens do circuito de câmeras de segurança e está colaborando com a polícia para a apuração do caso.

“As imagens, no entanto, comprovam que não houve nenhum tipo de abuso ou contato sexual dentro da unidade escolar, pois, no dia do suposto incidente, a criança em momento algum ficou sozinha, muito menos desassistida. O tempo todo estava acompanhada das professoras e monitoras da educação infantil”, diz a nota.

Segundo o BO registrado pela família da vítima, após voltar da escola a criança se queixou de dores em suas partes íntimas, momento que a mãe fez a verificação e observou que algo não estava normal. Os pais levaram então a criança a uma clínica particular da cidade, sendo que a equipe médica que prestou o atendimento confirmou que a criança havia sido violentada.

Diante da situação, a família então registrou o BO e também comunicou o Conselho Tutelar, que acompanha o assunto. Toda a situação está sendo apurada e a escola colabora com as investigações. Por se tratar de caso envolvendo menor de idade, nomes dos envolvidos não são revelados a fim de preservar a criança.

Ao menos até o fechamento da edição, não haviam informações sobre a possível identificação do abusador ou como se deu o fato. Ainda por se tratar de situação envolvendo menor de idade, a investigação seguirá de forma sigilosa.