No centro da cidade, ônibus é consumido pelas chamas

Um ônibus do Transporte Coletivo Cidade de Pedra pegou fogo na tarde desta terça-feira (28), na Praça dos Carreiros, no Centro de Rondonópolis. O incêndio começou por volta das 16h e em cinco minutos consumiu todo o veículo.

1 de 3

Até a chegada do Corpo de Bombeiros, os funcionários da empresa fizeram a evacuação do ônibus e inciaram o combate as chamas com extintores de incêndio. A atitude foi elogiada pelos bombeiros.

A reportagem completa você confere nesta quarta-feira (29) na edição impressa do Jornal A TRIBUNA e também no site www.atribunamt.com.br.