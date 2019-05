Manifestação em Rondonópolis supera expectativa dos organizadores

Conforme os líderes do movimento, cerca de 3 mil pessoas foram às ruas no último domingo aqui na cidade

A manifestação de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) que também aconteceu anteontem (26), em Rondonópolis, com concentração na frente do shopping, superou as expectativas dos seus organizadores. “O auge do nosso movimento foi uma passeata que reuniu mais de 3 mil pessoas, segundo a Polícia Militar. O esperado era algo em torno de 800 pessoas, mas atingimos muito mais do que tínhamos expectativas aqui em Rondonópolis, assim como ocorreu em muitas cidades do Brasil”, comemora Thiago Lima, um dos líderes do movimento na cidade.

Ele antecipa que uma nova manifestação poderá ocorrer, em todo Brasil, no momento em que o projeto da reforma da Previdência chegar para votação no plenário da Câmara dos Deputados. “Se todos os credores da Previdência pagarem as suas dívidas, ainda não será sanado o deficit do INSS. A reforma é necessária para que no futuro tenha recursos para o pagamento das aposentadorias”, pondera Thiago Lima.

Os organizadores do evento reiteraram que o ato serviu como um contraponto às manifestações do último dia 15, quando um grande número de pessoas foi às ruas em todo o país protestar, segundo elas, contra os bloqueios no orçamento federal da Educação. “O movimento de domingo foi para mostrar que a maioria da população apoia o governo. Essas últimas manifestações deram a entender que a maioria está contra o governo, mas nós queremos provar que a grande maioria do povo brasileiro não caiu nas fake news espalhadas contra o governo e isso foi demonstrado graças à adesão às manifestações pelo país afora no último domingo”, reforçou Thiago Lima.